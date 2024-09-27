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Лиам Лоусон: «Знал обо всем примерно последние две недели, но не мог ничего и никому рассказывать»

Лоусон высказался о получении места в «РБ».

Гонщик из Новой Зеландии заменит Даниэля Риккардо в оставшихся гонках сезона, а также проведет за «РБ» чемпионат следующего года.

По словам Лоусона, он узнал обо всем две недели назад:

«Сейчас, по ощущениям, я действительно понимаю, что это случилось. Понятно, что я знал обо всем примерно последние две недели, но пока обо всем не было объявлено официально, полной уверенности все равно быть не могло. И я ничего и никому не мог рассказывать.

Хотя понятно и то, что планировалось это уже довольно давно. В том числе потому, что в моем контракте была указана конкретная дата, к которой «Ред Булл» нужно было определиться со своим выбором [ранее сообщалось, что если бы к середине сентября в «Ред Булл» не гарантировали Лоусону место в одной из команд в 2025 году, он имел право свободно перейти в любую другую организацию]. Так что все постепенно к этому и шло, а пару недель назад мне сообщили, что эти условия будут выполнены. И вскоре все было утверждено».

Лоусон признал, что ему было не очень комфортно работать с командой в боксах на Гран-при Сингапура, зная о том, что он заменит в «РБ» Даниэля Риккардо:

«Да, уик-энд в Сингапуре определенно был для меня не слишком приятным, просто потому что все мы знали, к чему все идет. И в то же время Даниэль всегда очень хорошо ко мне относился и во многом помогал – в том числе в прошлом году, когда я провел несколько гонок.

Да и в этом сезоне Даниэль никогда не был тем, кого я, по ощущениям, считал своим конкурентом. Так что да, ощущения были не самые приятные. Хотя для меня очевидно и то, что у меня был один шанс попасть в «Формулу-1», и я очень рад тому, что теперь мне этот шанс предоставили. И мне нужно цепляться за него обеими руками. И на самом деле Даниэль говорил мне то же самое».

Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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