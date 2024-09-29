MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачете, Акоста – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот «Прамак» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Индонезии.

Лидер общего зачете очень уверенно провел заезд и упрочил свое преимущество в чемпионате. Ближайший преследователь Мартина – пилот «Дукати» Франческо Баньяя закончил заезд на третьей позиции.

Из-за ряда технический проблем и сразу нескольких аварий до финиша смогли добраться лишь 12 участников из 21.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

29 сентября 2024 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак ») – 41.04,389

2. Педро Акоста («ГасГас») +1,404

3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,595

4. Франко Морбиделли («Прамак») +6,507

5. Марко Беццекки («ВР46») +6,772

6. Маверик Виньялес («Априлия») +11,330

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,203

8. Брэд Биндер («КТМ») +14,862

9. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,151

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +21,079

11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +27,696

12. Алекс Ринс («Ямаха») +33,633

Сошли:

Энеа Бастианини («Дукати»)

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Хоан Мир («Хонда»)

Марк Маркес («Грезини»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Лука Марини («Хонда»)

Джек Миллер («КТМ»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Хорхе Мартин – 366 очков

2. Франчекско Баньяя – 345

3. Энеа Бастианини – 291

4. Марк Маркес – 288

5. Педро Акоста – 181

MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й после старта 12-м, Мартин упал и стал 10-м

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