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MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачете, Акоста – 2-й, Баньяя – 3-й

Пилот «Прамак» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Индонезии.

Лидер общего зачете очень уверенно провел заезд и упрочил свое преимущество в чемпионате. Ближайший преследователь Мартина – пилот «Дукати» Франческо Баньяя закончил заезд на третьей позиции.

Из-за ряда технический проблем и сразу нескольких аварий до финиша смогли добраться лишь 12 участников из 21.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

29 сентября 2024 года

Гонка

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 41.04,389

2. Педро Акоста («ГасГас») +1,404

3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,595

4. Франко Морбиделли («Прамак») +6,507

5. Марко Беццекки («ВР46») +6,772

6. Маверик Виньялес («Априлия») +11,330

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,203

8. Брэд Биндер («КТМ») +14,862

9. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,151

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +21,079

11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +27,696

12. Алекс Ринс («Ямаха») +33,633

Сошли:

Энеа Бастианини («Дукати»)

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Хоан Мир («Хонда»)

Марк Маркес («Грезини»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Лука Марини («Хонда»)

Джек Миллер («КТМ»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Хорхе Мартин – 366 очков

2. Франчекско Баньяя – 345

3. Энеа Бастианини – 291

4. Марк Маркес – 288

5. Педро Акоста – 181

MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й после старта 12-м, Мартин упал и стал 10-м

Календарь MotoGP на сезон-2025: 22 Гран-при, Казахстана нет, дебют Венгрии, возвращение Чехии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Гран-при Индонезии MotoGP
Педро Акоста
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