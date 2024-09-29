MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл гонку и упрочил лидерство в общем зачете, Акоста – 2-й, Баньяя – 3-й
Пилот «Прамак» Хорхе Мартин выиграл Гран-при Индонезии.
Лидер общего зачете очень уверенно провел заезд и упрочил свое преимущество в чемпионате. Ближайший преследователь Мартина – пилот «Дукати» Франческо Баньяя закончил заезд на третьей позиции.
Из-за ряда технический проблем и сразу нескольких аварий до финиша смогли добраться лишь 12 участников из 21.
MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
29 сентября 2024 года
Гонка
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 41.04,389
2. Педро Акоста («ГасГас») +1,404
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,595
4. Франко Морбиделли («Прамак») +6,507
5. Марко Беццекки («ВР46») +6,772
6. Маверик Виньялес («Априлия») +11,330
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +13,203
8. Брэд Биндер («КТМ») +14,862
9. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +15,151
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +21,079
11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +27,696
12. Алекс Ринс («Ямаха») +33,633
Сошли:
Энеа Бастианини («Дукати»)
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Хоан Мир («Хонда»)
Марк Маркес («Грезини»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Лука Марини («Хонда»)
Джек Миллер («КТМ»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Хорхе Мартин – 366 очков
2. Франчекско Баньяя – 345
3. Энеа Бастианини – 291
4. Марк Маркес – 288
5. Педро Акоста – 181
MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл спринт, Бастианини – 2-й, Марк Маркес – 3-й после старта 12-м, Мартин упал и стал 10-м
Календарь MotoGP на сезон-2025: 22 Гран-при, Казахстана нет, дебют Венгрии, возвращение Чехии
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