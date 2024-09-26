«Макларен» везет Ферстаппену по 30 секунд, но очки решают: Максу хватит вторых мест для титула!

Новый сезон «Формулы-1» начинался, как продолжение супердоминируюющего старого: Макс Ферстаппен выиграл четыре Гран-при из пяти, сойдя только в Австралии − внезапно взорвались тормоза. Однако в следующих двух гонках − в Японии и Китае − лидер «Ред Булл» без особых проблем приехал первым. Если бы не проблемы с болидом на третьем Гран-при, то ближайшему преследователю Ландо Норрису унизительную пропасть. На графике видно, как росло преимущество Ферстаппена над тремя преследователями − Ландо Норрисом, Шарлем Леклером и Оскаром Пиастри.

До середины сезона – Гран-при Великобритании – Макс еще пребывал в относительной безопасности, но после проблемы только усилялись. В Венгрию австрийцы привезли пакет обновлений, которые должны были закрыть закрыть слабости болида, однако результаты гонки − 5 и 7 место − при дубле от Пиастри и Норриса, а также чистая скорость по дистанции создали ощущение, что стало только хуже. При этом и Перес, и Ферстаппен, которые после практик положительно оценивали новинки, после гонки были сильно недовольны.

Этап на «Хунгароринег» подчеркнул разворот нынешней серии и великий камбэк «Макларена» как команды и Ландо Норриса как претендента на чемпионский титул! Именно после Венгрии Норрис «съел» у Ферстаппена 32 очка. На этом отрезке Макс всего лишь четвертый − после Пиастри, Ландо и Леклера.

Кроме того, серия без побед для Макса Ферстаппена тянется аж с 23 июня − с Гран-при Испании, то есть восемь гонок подряд. Невероятно, учитывая прошлый сезон и старт этого. Неужели вновь можно говорить о том, что за чемпионство борется более чем один пилот?

Тем не менее, до финиша года осталось шесть Гран-при с тремя спринтами – Максу достаточно взять второе место в каждом, чтобы остаться лидером на клетчатом флаге сезона и стать чемпионом с преимуществом в 1 балл !

Тем не менее, на Гран-при Сингапура его «Ред Булл» уступал «Макларену» колоссальные 25-30 секунд, а середину гонки быстрее всех проехал вообще Шарль Леклер на «Феррари». С учетом темпа алого болида и наличия у оранжевых сразу двоих топ-пилотов место на подиуме Ферстаппену больше не гарантировано. Но сможет ли он удержать титул? Сумеет ли Ландо его догнать?

Что же думают в «Ф-1»?

Ландо Норрис: ждет битвы до конца

«У нас просто был болид, и больше ничего особенного делать не пришлось. Во многих отношениях это хорошо. Я допустил несколько ошибок, так что болидом было сложно управлять, но он все равно был очень быстр. И это позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов. Это просто комбинация нескольких факторов. Наш болид хорош как в квалификации, так и в гонке. Так что я уверен, что если окажусь впереди, то смогу победить.

Надеюсь, борьба будет идти до самого конца. Хотя мне по-прежнему нужно отыграть очень много очков и сделать это будет непросто. Ведь мы боремся против Макса Ферстаппена и «Ред Булл» – в прошлом году они были самым доминирующим сочетанием в истории «Ф-1». И на самом деле ситуация не то чтобы сильно изменилась – это та же самая команда и тот же самый гонщик. Так что мне противостоит один из самых сильных гонщиков в истории.

Прямо сейчас мы, как команда, выступаем лучше них, потому что наша машина быстрее, чем у «Ред Булл». И за это стоит отдать должное команде, которая здорово работает, придумывает разные интересные штуки вроде «мини-DRS». Я выкладываюсь на максимуме, стараясь сделать так, чтобы мы добились успеха. А Макс делает то же самое, чтобы не допустить этого. Посмотрим и узнаем, что у итоге получится».

Макс Ферстаппен: все может измениться в любой момент

Теперь уже бывший конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи подчеркивал , что Макс Ферстаппен − робот, но в хорошем смысле. Он выдержал давление, которое на него оказывал два года назад «Мерседес», он чувствует дыхание в спину от Норриса, но будет продолжать выполнять свою работу. Однако после Гран-при Сингапура, в котором разрыв между Ферстаппеном и Норрисом превышал 30 секунд, показалось, что трехкратный чемпион все-таки слегка переживает за свои позиции.

«Я был сам по себе. Я старался делать все, что в моих силах, контролировать свой темп в конце. Мы знали, что в этот уик-энд столкнемся с трудностями. Второе место – хорошее достижение. Конечно, мы им недовольны. Сейчас нам нужно улучшать и улучшать свой темп. Это мы и попробуем сделать», – сказал Ферстаппен.

Макс отдельно прокомментировал сокращение отрыва до 52 очков:

«Это может быстро измениться. Нам нужно продолжать стараться и в какой-то момент все перевернуть, не финишировать постоянно позади. Но посмотрим, как пойдет».

При этом трехкратный чемпион мира отметил, что его болид уступает «Макларену» на всех видах трассы. С другой стороны, Ферстаппен смог найти в себе оптимизм.

«Нам все еще нужно разобраться с базовым темпом нашей машины, с гоночным темпом на длинной дистанции. Разумеется, мы понимаем, что трасса Гран-при Сингапура далеко не идеальна для нашего болида, но мне кажется, что сейчас «Ред Булл» не сможет бороться с «Маклареном» и на обычных трассах. Так что нам нужно прибавлять в скорости.

В этой гонке я довольно быстро понял, что просто не смогу держаться на Норрисом. Так что я постарался сосредоточиться на своей гонке и держать нормальный темп, хоть он и был далеко не таким, как у Ландо».

«Феррари» не выписывается из претендентов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс уже побеждал в этом сезоне − на Гран-при Австралии, где возникли проблемы с тормозами у Макса Ферстаппена. Теперь испанский пилот ждет ошибок «Ред Булл», чтобы забрать второе место в Кубке конструкторов. Кроме того Сайнс думает, что австрийцев точно не нужно списывать со счетов в борьбе за личный зачет.

«У «Макларена» определенно есть преимущество, они фавориты в Кубке конструкторов. «Ред Булл» в нашем поле зрения, как и «Макларен», если они начнут сдавать позиции или у них начнутся проблемы.

Второе место показало бы устойчивый прогресс команды после сложной части сезона, когда мы допустили ошибку и потеряли много очков. Но, думаю, «Ред Булл» в конце сезона вернет форму, как только они поймут, в чем ошиблись. Их будет нелегко победить».

Шеф «Феррари» Фред Вассер тоже не спешит списываться:

«Потенциал болида позволял добиться большего с точки зрения результатов. Мы стартовали с низких позиций, а на Гран-при Сингапура это всегда трудно. У нас были те же времена, что и у Ландо, на последних 30 кругах, сегодня и в пятницу мы держались с «Маклареном», однако в субботу что-то упустили. У нас есть время все проанализировать.

Что касается следующих гонок, то мы, как и многие другие команды, привезем обновления на этап в Остине. Мы уже активно работаем над машиной 2025 года, но продолжаем готовить некоторые обновления и для SF-24. Полагаю, обновления в Остине станут последними для всех команд в этом году».

«Если мы продолжим стабильные выступления и не будет слишком часто упускать хорошие шансы, то в конце сезона, при подсчете очков, у нас, будем надеяться, окажется их достаточно для победы в Кубке конструкторов, – высказался еще один победитель пары этапов за Скудерию Шарль Леклер. – При этом я не думаю, что по чистой скорости мы уже готовы бороться за Кубок конструкторов. Я не вижу нас в этой борьбе, но если соперники будут ошибаться, то у нас появится шанс побороться.

Несмотря на то, что последние гонки сложились хорошо, я всегда говорил о том, что нам нужно быть осторожными с ожиданиями. Потому что болид «Макларена» по-прежнему лучше нашей машины.

Смотря на темп «Макларена» и темп Макса Ферстаппена, я даже не знаю, скольких очков мы на самом деле не досчитались в этой гонке. Что касается Джорджа Расселла – да, нам определенно хватало темпа, чтобы финишировать впереди него. В то время как Ландо, как я слышал, был очень быстр – и я не думаю, что наша машина могла бы демонстрировать такой темп. Как и Макс».

Джордж Расселл: «Мерседес» пока на лигу ниже

В этом сезоне «Мерседес» только временами сражается с «Маклареном», «Феррари» и «Ред Булл» – и Джордж Расселл считает, что британцы и австрийцы вообще выступают как будто в своей отдельной лиге – потому его команда пока вряд ли вмешается в разборки.

«Естественно, когда сражаешься за титул и знаешь, что у тебя быстрейший болид, то понимаешь, что все в твоих руках, а это не всегда просто. Но Ландо – отличный гонщик, и, когда он выиграет еще гонку или две, ему станет легче справляться. Может, это начало чего-то нового для него и «Макларена».

В Сингапуре после тренировок мы бы с удовольствием согласились на четвертое место в гонке. Однако наш темп в квалификации позволил поверить в то, что в гонке мы можем добиться большего. Хотя гонка в итоге получилась для нас очень тяжелой – как с точки зрения нехватки скорости, так и с точки зрения физических нагрузок.

«Макларен» производит впечатление и находится с нами в разных лигах. Да и Макс Ферстаппен оказался на голову сильнее нас. В итоге на завершающей стадии гонки мы все-таки смогли сдержать «Феррари» Шарля Леклера, так что можно сказать, что нам удалось как-то минимизировать возможные потери. Учитывая темп машины, это лучшее, что мы могли сделать».

Босс «Макларена» Андреа Стелла: победный дубль возможен

«С точки зрения количества очков мы немного разочарованы, потому что могли уехать из Сингапура, отыграв больше очков у Макса Ферстаппена. Я думаю, что «Феррари» могла финишировать впереди Макса, как и Оскар, если бы он немного лучше выступил в квалификации.

Но положительные моменты, связанные с нашим темпом, определенно улучшили впечатление. Мы готовимся к следующим шести этапам, три из которых спринтерские. Так что я думаю, все не только в наших руках, но еще и в руках Макса.

Кубок Конструкторов в большей степени зависит от нас. Но я думаю, что мы уезжаем воодушевленными и даже более оптимистичными в отношении того, что чемпионство Ландо возможно, учитывая эффективность машины».

Шеф «Ред Булл» грозит новинками для битвы – до последней гонки

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ждет напряженную борьбу: в команде готовы и уже через месяц привезут серьезный пакет обновлений.

«Я думаю, что мы будем бороться до конца чемпионата. За шесть гонок до конца мы впереди на 52 очка. Но нас ждет еще много гонок, много очков. Впереди еще много Гран-при, и мы будем упорно бороться за следующую тройку. А после этого − финальную.

«Ред Булл» продолжает упорно работать над ускорением RB20 быстрее: к Гран-при США Ферстаппен получит больше обновлений своего болида. Последние три года в Техасе неизменно побеждает он.

«Вероятно, еще не все доработано, так что нам поступает много информации, которая повлияет на то, что будет происходить с машиной в Остине. Во время последних двух гонок получили много полезной информации, но они очень, очень отличаются от крутых поворотов Остина и Мексики, и Бразилия − это снова другая гонка. Это будет совсем другая гонка

На Гран-при в Монце мы достигли дна ради всей этой информации и с тех пор только прогрессируем».

Гельмут Марко вновь бьет тревогу

Тем не менее, возникает ощущение: чемпионы все же не ожидали, что отрыв Норриса от Ферстаппена пробьет 20 секунд. По крайней мере, комментарий советника команды Гельмута Марко говорит о серьезном беспокойстве за темп болидов:

«Безумие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужно найти скорость. Слава богу, впереди четыре недели, чтобы над этим поработать. Многое должно произойти».

Чемпион 2016-го Нико Росберг поражен отрывом: «Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл»

Чемпион «Формулы-1» в составе «Мерседеса», а сейчас эксперт конгломерата Sky Нико Росберг уже давно говорил о том, что «Макларен» должен применять командную тактику ради титула Норриса. При этом немец сделал упор и на скорость британцев, которая действительно впечатляет: бывший напарник и соперник Хэмилтона считает, что у Норриса есть все шансы стать чемпионом.

«Важна не столько победа, сколько продемонстрированная «Маклареном» скорость. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл». Учитывая такую скорость «Макларена», Норрис вполне может выиграть все оставшиеся гонки сезона. И Максу при этом будет очень и очень трудно все время приезжать вторым [в этом случае Ферстаппен удержит первое место].

Стоило ли «Макларену» раньше применять командную тактику? Нет, это было бы преждевременно. Оскар Пиастри по-прежнему участвует в борьбе за титул, у него есть математические шансы, он может развернуть ситуацию в свою пользу. Но да, в какой-то момент в «Макларен» начнут открыто применять командную тактику.

Макс не будет рад, что «Ф-1» внесла в расписание все эти спринты. Три раза по восемь – это большое количество очков. Учитывая состояние болида, Макс под огромным давлением. Я всерьез считаю, что борьба может продлиться до самого конца.

Ландо в какой-то момент получит помощь Оскара [Пиастри] и действительно может выиграть все оставшиеся гонки. Максу всегда финишировать вторым настолько трудно – почти невозможно. Ведь есть Оскар, есть «Феррари», есть временами блистательный «Мерседес» – почти невозможно всегда становиться вторым. Будет невероятно захватывающе»

Международный голос «Ф-1»: 6 побед из 6-ти выполнимы!

Бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл, комментирующий теперь для Sky Sports F1 и международного вещания, довольно оптимистично оценил шансы Ландо Норриса на чемпионство. Он подчеркнул, что Норрису придется рассчитывать на помощь не только напарника по команде, но и «Феррари» с «Мерседесом».

«Макларен» увеличил преимущество в Кубке конструкторов до 41 очка, а Норрис за шесть Гран-При и три спринта до конца сезона уступает Ферстаппену 52 очка. С этого момента он должен выигрывать практически все гонки и надеяться, что его напарник по команде, а также гонщики «Феррари» и «Мерседеса», смогут отобрать очки у Ферстаппена. Это вполне выполнимо».

Главный инсайдер «Феррари»: похвалы шефу «Макларена»

Итальянский обозреватель «Формулы-1» и один из самых осведомленных о закулисье Маранелло блогер Лео Туррини довольно витиевато высказался о шансах Ландо Норриса на чемпионство – выделил главную составляющую возможного успеха: умения и веру в лучшее руководителя «Макларена» Андреа Стеллы.

«Безусловно, команда из Уокинга не застрахована от промахов, и если бы она всегда принимала правильные решения, то Норрис сейчас уступал бы Максу Ферстаппену намного меньше. Однако уроки, которые всем преподает Андреа Стелла, итальянский руководитель этой британской команды, нельзя игнорировать.

Вкратце я могу их просуммировать, процитировав всего одну фразу Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда». Ведь еще весной никому и в голову не могло прийти, что диктатура «Ред Булл» падет – и только Стелла это предвидел. Теперь это уже очевидно».

«Макларен» теперь быстрее «Ред Булл» в годы доминирования!

Еще один авторитетный формульный журналист и бывший тим-менеджер «Уильямса» в его чемпионские годы Питер Уиндзор не сделал прогнозов на исход чемпионской гонки, однако он сделал нечто большее − назвал преимущество Норриса над остальными большим, чем это было в последние годы у Ферстаппена. Как вам такое признание?

«Макс Ферстаппен, как мне кажется, невероятно хорошо пилотировал болид, который явно был не так хорош, как у «Макларена». Ландо отыгрывал по секунде на круге! Мы давно такого не видели. Даже Макс никогда так не доминировал.

Когда у «Ред Булл» было большое преимущество, он никогда не отрывался на четыре секунды за четыре круга. Он всегда отыгрывал пару десятых тут, пару десятых там. И вдруг, когда у другого парня начинали сдавать шины, он отыгрывал по полсекунды. К пит-стопам он был впереди на семь секунд. Но Ландо просто исчез, как Джим Кларк! Это было не от мира сего. Совершенно блестяще».

Ральф Шумахер: слишком тяжкий год для Ферстаппена

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер заметил, что в этом сезоне есть много различных не самых приятных вещей, окружающих «Ред Булл» и создающих дополнительное давление на Макса Ферстаппена:

«Год для Макса получается тяжелым. Сначала все эти скандалы вокруг Кристиана Хорнера, потом уход Эдриана Ньюи и других ведущих специалистов, машина внезапно перестала работать, а борьба в чемпионате с Ландо Норрисом обостряется. То есть на него влияют многие вещи.

На самом деле, что-то похожее случилось и со мной во время телевизионного интервью в 1997 году. В команде «Джордан» мы все безостановочно матерились, для меня это было вполне нормально. Но когда я использовал слово на букву «Ф» в телевизионном интервью, мне пришлось извиняться.

При этом на мой взгляд президент ФИА Мохаммед бен Сулайем является проблемой. Сначала у него возникли проблемы со Сьюзи Вольфф, потом с владельцами коммерческих прав на «Ф-1» из «Либерти Медиа» – и это чуть не стоило ему работы. Он стремится к публичности и делает это неудачно, старается часто появляться на подиуме. Я бы порекомендовал подумать о другой кандидатуре. То, что происходит сейчас, не может долго продолжаться».

The Times: Норрис доминирует и в своей лиге, но Ферстаппен сильнее ожиданий

Британская газета The Times назвала пилота «Макларена« Ландо Норриса «доминирующим» и человеком, который сейчас соревнуется в своей лиге. Но несмотря на такую впечатляющую гонку в Сингапуре, он сократил отставание от Ферстаппена всего на семь очков.

«Ферстаппен оказался сильнее, чем ожидалось», − заключили в издании.

La Gazzetta dello Sport: доминирования Норриса уже недостаточно

Итальянцы из La Gazzetta dello Sport, как обычно, большую часть обзора уделили «Феррари», но не оставили в стороне «Макларен». Они назвали перфоманс Норриса так − «доминирование, которого может быть недостаточно».

Итальянский обозреватель высказал сожаление, что Ландо отыграл всего семь очков, хотя должен был больше. Почему такая оценка? У «Ред Булл» были очевидные проблемы в Сингапуре и не все команды этим воспользовались (намек на «Феррари»).

«В результате, если Норрис выиграет все оставшиеся гонки и спринт, он все равно не сможет опередить Ферстаппена в борьбе за титул, если голландец финиширует вторым во всех оставшихся Гран-при».

И этому есть математическое подтверждение, собранное в таблицу:

А как по-вашему, кто же выиграет?

Фото: Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/DPPI, George Hitchens/Keystone Press Agency, Hasan Bratic/Global Look Press