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WRC. Рованпера выиграл Ралли Чили, лидер сезона Невилль закончил гонку 4-м

Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Чили.

На финише действующий чемпион WRC опередил напарника по команде Элфина Эванса на 23,4 секунды.

Третье место на чилийском этапе занял Отт Тянак, опередив своего ближайшего конкурента и лидера общего зачета Тьерри Невилля.

WRC. Невилль выиграл Ралли Греции, Ожье попал в аварию на последнем спецучастке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
результаты
чемпионат мира по ралли
Хендэ
Отт Тянак
Тьерри Невилль
Элфин Эванс
Тойота WRC
logoКалле Рованпера
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