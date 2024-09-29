WRC. Рованпера выиграл Ралли Чили, лидер сезона Невилль закончил гонку 4-м
Пилот «Тойоты» Калле Рованпера выиграл Ралли Чили.
На финише действующий чемпион WRC опередил напарника по команде Элфина Эванса на 23,4 секунды.
Третье место на чилийском этапе занял Отт Тянак, опередив своего ближайшего конкурента и лидера общего зачета Тьерри Невилля.
WRC. Невилль выиграл Ралли Греции, Ожье попал в аварию на последнем спецучастке
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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