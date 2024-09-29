WRC. Рованпера выиграл Ралли Чили, лидер сезона Невилль закончил гонку 4-м

Пилот «Тойоты » Калле Рованпера выиграл Ралли Чили.

На финише действующий чемпион WRC опередил напарника по команде Элфина Эванса на 23,4 секунды.

Третье место на чилийском этапе занял Отт Тянак , опередив своего ближайшего конкурента и лидера общего зачета Тьерри Невилля .

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