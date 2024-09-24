Нико Росберг о Норрисе: «Не помню, чтобы я, Ферстаппен или Хэмилтон совершил бы три серьезных ошибки, лидируя с отрывом в 30 секунд»

Росберг признался, что его озадачило выступление Норриса в Сингапуре.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о великолепной скорости и существенных просчетах пилота «Макларена » Ландо Норриса на победном Гран-при Сингапура .

«Крайне сильное выступление, он возглавил каждую сессию, кроме первой тренировки, если не ошибаюсь, пилотировал блестяще, в квалификации под огромным давлением – сессию прерывали, он оказался на волоске – легко забрал поул. В гонке темп зашкаливал: было столько кругов, когда он ехал на секунду быстрее всех остальных, за 30 кругов он привез Ферстаппену чуть ли не 30 секунд, в конце замедлился или что-то еще, а иначе разница легко могла бы составить 40-50 секунд. Безумный темп, очень впечатляющее выступление. Это также говорит о том, что у Ландо точно есть шанс на чемпионство.

Когда все повторяют: «Ландо, ты семь раз стартовал с поула – с учетом двух спринтов – и семь раз оказывался не первым в конце первого круга. Что ты делаешь неправильно, беспокоишься ли ты, что завтра снова ошибешься?», это оказывает огромное давление. Так что он оказался под огромным давлением – и стартовал замечательно.

Но затем очень странными были ошибки уже по ходу гонки. Это немного сбило меня с толку. Он дважды ударился о стену, и в обоих случаях это были жесткие моменты, на грани схода. Один раз он ошибся на торможении – просчитался не чуть-чуть, а очень сильно, потом задел ту же стену, где сошел Джордж Расселл на последнем круге прошлогодней гонки.

И, возможно, вы не помните, но затем он еще раз выехал за пределы трассы, когда обгонял кругового, «Уильямс ». Три момента! Это странно. Не помню, чтобы я, Макс Ферстаппен , кто угодно, или Льюис [Хэмилтон] совершил бы три серьезных ошибки, лидируя с таким комфортным отрывом – 30 секунд. Немного странно. В Сингапуре очень и очень тяжело с точки зрения концентрации и физически, но не понимаю, с чем это связано.

Хотя мы знаем, что Ландо склонен допускать мелкие ошибки всегда и везде, мы это видели. Надо их сгладить, если он хочет сражаться за титул в этом году», – поделился мыслями Нико.

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