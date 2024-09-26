Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды

Команда «РБ» объявила об уходе Даниэля Риккардо .

В оставшихся гонках сезона-2024 напарником Юки Цуноды будет Лиам Лоусон . Новозеландец, выполнявший обязанности резервного пилота, уже выступал за команду, которая тогда называлась «Альфа Таури», на пяти этапах 2023 года.

Для 35-летнего Риккардо гонка в Сингапуре стала последней в этом сезоне и, вероятно, в «Формуле-1».

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