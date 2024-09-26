Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды
Команда «РБ» объявила об уходе Даниэля Риккардо.
В оставшихся гонках сезона-2024 напарником Юки Цуноды будет Лиам Лоусон. Новозеландец, выполнявший обязанности резервного пилота, уже выступал за команду, которая тогда называлась «Альфа Таури», на пяти этапах 2023 года.
Для 35-летнего Риккардо гонка в Сингапуре стала последней в этом сезоне и, вероятно, в «Формуле-1».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «РБ»
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