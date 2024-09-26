Гюнтер Штайнер: «Ставлю на Норриса в борьбе за титул»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, кто выиграет титул 2024 года – пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен или его главный соперник из «Макларена» Ландо Норрис.
«Я ставлю на Ландо.
В Сингапуре он был так хорош. Если не считать нескольких раз, когда он слегка поцеловал стену. Потерял ли он концентрацию? Пытался ли сделать что-то? Я не знаю, но это странно. Посмотрите на Магнуссена – он ехал предпоследним, один раз такое сделал и получил прокол. Другой парень лидирует с отрывом в 30 секунд, трижды бьется о стену, и ничего. Это показывает, как порой с тобой обращается жизнь.
Но для него все закончилось хорошо, ему повезло», – отметил Штайнер.
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