Гюнтер Штайнер: «Ставлю на Норриса в борьбе за титул»

Штайнер выбрал своего фаворита на личное чемпионство в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, кто выиграет титул 2024 года – пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен или его главный соперник из «Макларена» Ландо Норрис .

«Я ставлю на Ландо.

В Сингапуре он был так хорош. Если не считать нескольких раз, когда он слегка поцеловал стену. Потерял ли он концентрацию? Пытался ли сделать что-то? Я не знаю, но это странно. Посмотрите на Магнуссена – он ехал предпоследним, один раз такое сделал и получил прокол. Другой парень лидирует с отрывом в 30 секунд, трижды бьется о стену, и ничего. Это показывает, как порой с тобой обращается жизнь.

Но для него все закончилось хорошо, ему повезло», – отметил Штайнер.

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