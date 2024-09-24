Нико Росберг: «Норрис может выиграть все оставшиеся гонки, Ферстаппену почти невозможно всегда финишировать вторым»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг порассуждал о борьбе за чемпионство между действующим обладателем титула и лидером сезона Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.
Ферстаппену достаточно финишировать вторым во всех оставшихся гонках и спринтах, однако Нико полагает, что это «почти невозможно».
«Макс не будет рад, что «Ф-1» внесла в расписание все эти спринты. Три раза по восемь – это большое количество очков.
Учитывая состояние болида, Макс под огромным давлением. Я всерьез считаю, что борьба может продлиться до самого конца.
Ландо в какой-то момент получит помощь Оскара [Пиастри] и действительно может выиграть все оставшиеся гонки. Максу всегда финишировать вторым настолько трудно – почти невозможно. Ведь есть Оскар, есть «Феррари», есть временами блистательный «Мерседес» – почти невозможно всегда становиться вторым. Будет невероятно захватывающе», – сказал Росберг.
После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона
Нико Росберг о Норрисе: «Не помню, чтобы я, Ферстаппен или Хэмилтон совершил бы три серьезных ошибки, лидируя с отрывом в 30 секунд»
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