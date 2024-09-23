  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Безумие, как Норрис оторвался. Отставание «Ред Булл» вызывает тревогу»
7

Гельмут Марко: «Безумие, как Норрис оторвался. Отставание «Ред Булл» вызывает тревогу»

«Ред Булл» разочарован после болезненного проигрыша Норрису.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что скорость пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Сингапура стала плохой новостью для действующих чемпионов мира.

Норрис опередил лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена более чем на 20 секунд.

«Безумие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужно найти скорость.

Слава богу, впереди четыре недели, чтобы над этим поработать. Многое должно произойти», – заявил Марко.

У Ферстаппена 0 побед и 3 подиума за 8 Гран-при. Максу хватит вторых мест для титула

Андреа Стелла: «Нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… специфичным»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии The Race, Норрис ниже Алонсо, Риккардо – 19-й
225 минут назад
Победа Норриса, Риккардо помог Ферстаппену, намекнул на уход из «Ф-1» и стал гонщиком дня, Макса наказали за мат и другие новости Гран-при Сингапура
сегодня, 08:26
Браун выложил фото с Хорнером: «Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой»
6сегодня, 07:50Фото
Зак Браун: «Задам вопросы о лучшем круге Риккардо. Классная спортивная штука с первой и второй командами»
9сегодня, 07:40
Даниэль Риккардо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура
30сегодня, 07:15
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2024
46сегодня, 06:45
Ландо Норрис о лучшем круге Риккардо: «Молодец, Даниэль»
12сегодня, 06:37
У Ферстаппена 0 побед и 3 подиума за 8 Гран-при. Максу хватит вторых мест для титула
14сегодня, 06:21
Серхио Перес: «Всю гонку просидел позади Хюлькенберга, это катастрофа»
24вчера, 17:58
Андреа Стелла: «Нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… специфичным»
58вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30