Гельмут Марко: «Безумие, как Норрис оторвался. Отставание «Ред Булл» вызывает тревогу»

«Ред Булл» разочарован после болезненного проигрыша Норрису.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что скорость пилота «Макларена » Ландо Норриса на Гран-при Сингапура стала плохой новостью для действующих чемпионов мира.

Норрис опередил лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена более чем на 20 секунд.

«Безумие, как он оторвался. Наше отставание вызывает тревогу. Нам срочно нужно найти скорость.

Слава богу, впереди четыре недели, чтобы над этим поработать. Многое должно произойти», – заявил Марко.

У Ферстаппена 0 побед и 3 подиума за 8 Гран-при. Максу хватит вторых мест для титула

Андреа Стелла: «Нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… специфичным»