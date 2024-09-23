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Браун выложил фото с Хорнером: «Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой»

Браун вылетел из Сингапура вместе с Хорнером.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился фото с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в самолете после Гран-при Сингапура.

«Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой (где же Netflix, когда он нужен!) – но битва продолжится на трассе. Что за потрясающий спорт!» – подписал изображение Зак.

Зак Браун: «Задам вопросы о лучшем круге Риккардо. Классная спортивная штука с первой и второй командами»

«Ф-1» взбесило хитрейшее крыло «Макларена»! Команда погордилась хаком правил, но сняла деталь

Фото: соцсети Зака Брауна

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЗак Браун
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