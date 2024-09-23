Браун выложил фото с Хорнером: «Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой»
Браун вылетел из Сингапура вместе с Хорнером.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился фото с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером в самолете после Гран-при Сингапура.
«Мир в «Ф-1» восстановлен на рейсе домой (где же Netflix, когда он нужен!) – но битва продолжится на трассе. Что за потрясающий спорт!» – подписал изображение Зак.
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Фото: соцсети Зака Брауна
Опубликовал: Михаил Ширяев
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