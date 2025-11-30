Условия титула Норриса на Гран-при Катара
Пилот «Макларена» Ландо Норрис может досрочно стать чемпионом «Формулы-1» на Гран-при Катара, 30 ноября, за один этап до конца сезона-2025.
После спринта в Лусаиле британец опережает своего напарника Оскара Пиастри на 22 очка, а гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена - на 25. Ландо необходимо нарастить преимущество до 26 баллов над обеими соперниками, чтобы приехать в Абу-Даби в статусе чемпиона.
Основную гонку Пиастри начнет с поул-позиции, Норрис стартует вторым, Ферстаппен – третьим.
Победа лидера сезона гарантирует ему титул вне зависимости от результата Оскара и Макса.
Кроме того, Ландо оформит чемпионство в Катаре, если:
станет вторым, Ферстаппен не выиграет, а Пиастри не попадет в топ-3
станет третьим, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-4
станет четвертым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-6
станет пятым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
станет шестым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-7
станет седьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в топ-8
станет восьмым, Ферстаппен финиширует позади, а Пиастри не попадет в очки
Если Норрис не попадет в топ-8, то не сможет оформить титул досрочно даже при сходах соперников. В таком случае судьба титула решится в последней гонке сезона в Абу-Даби, 7 декабря.
Ферстаппену необходимо опередить Норриса в основной гонке в Катаре, чтобы сохранить математические шансы на титул.
