MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 12-й после двух падений

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Индонезии.

Вторым стал Марко Беццекки из «ВР46», третьим – лидер «Гасгас» Педро Акоста, четвертым – главный конкурент Мартина в чемпионате, действующий обладатель титула Франческо Баньяя («Дукати»).

Пилот «Грезини» Марк Маркес дважды упал и завершил сессию 12-м.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

28 сентября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 1.29,088

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,535

3. Педро Акоста («Гасгас») +0,583

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,657

5. Энеа Бастианини («Дукати») +0,704

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,760

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,854

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,875

9. Франко Морбиделли («Прамак») +1,019

10. Маверик Виньялес («Априлия») +1,330

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1,436

12. Марк Маркес («Грезини») – не показал времени

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