MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 12-й после двух падений
Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Индонезии.
Вторым стал Марко Беццекки из «ВР46», третьим – лидер «Гасгас» Педро Акоста, четвертым – главный конкурент Мартина в чемпионате, действующий обладатель титула Франческо Баньяя («Дукати»).
Пилот «Грезини» Марк Маркес дважды упал и завершил сессию 12-м.
Гран-при Индонезии
Мандалика
28 сентября 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Хорхе Мартин («Прамак») – 1.29,088
2. Марко Беццекки («ВР46») +0,535
3. Педро Акоста («Гасгас») +0,583
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,657
5. Энеа Бастианини («Дукати») +0,704
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,760
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,854
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,875
9. Франко Морбиделли («Прамак») +1,019
10. Маверик Виньялес («Априлия») +1,330
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1,436
12. Марк Маркес («Грезини») – не показал времени
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