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  • MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 12-й после двух падений
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MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 4-й, Марк Маркес – 12-й после двух падений

Гонщик «Прамака» Хорхе Мартин показал лучшее время в квалификации к Гран-при Индонезии.

Вторым стал Марко Беццекки из «ВР46», третьим – лидер «Гасгас» Педро Акоста, четвертым – главный конкурент Мартина в чемпионате, действующий обладатель титула Франческо Баньяя («Дукати»).

Пилот «Грезини» Марк Маркес дважды упал и завершил сессию 12-м.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

28 сентября 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Хорхе Мартин («Прамак») – 1.29,088

2. Марко Беццекки («ВР46») +0,535

3. Педро Акоста («Гасгас») +0,583

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,657

5. Энеа Бастианини («Дукати») +0,704

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,760

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,854

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,875

9. Франко Морбиделли («Прамак») +1,019

10. Маверик Виньялес («Априлия») +1,330

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +1,436

12. Марк Маркес («Грезини») – не показал времени

Календарь MotoGP на сезон-2025: 22 Гран-при, Казахстана нет, дебют Венгрии, возвращение Чехии

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Прамак
ЛЧР
logoМарк Маркес
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
ВР46
logoХорхе Мартин
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Гран-при Индонезии MotoGP
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
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