Главный гоночный стратег «Ред Булл» станет спортивным директором «Макларена»
«Макларен» переманил ключевого специалиста у «Ред Булл».
Главный гоночный стратег Уилл Кортни покинет команду из Милтон-Кейнса после 14 лет на данной должности и займет пост спортивного директора «Макларена».
Кортни присоединился к «Ягуару» в конце 2003 года и остался в коллективе, когда его купил «Ред Булл». В последние годы Уилл работал вместе с главным инженером по стратегии Ханной Шмитц.
На новом месте Кортни будет отчитываться перед гоночным директором Рандипом Сингхом.
В «Макларене» подтвердили переход. «Ред Булл» не прокомментировал новость официально, однако источник в команде сообщил, что контракт специалиста рассчитан до середины 2026 года.
BBC указывает, что обычно в подобных случаях команды приходят к компромиссу, и соглашение удается расторгнуть досрочно.
В Уокинге уже работает главный конструктор Роб Маршалл, ранее трудившийся в «Ред Булл». В последние месяцы стало известно об уходе из стана чемпионов конструктора Эдриана Ньюи, спортивного директора Джонатана Уитли и главного механика Ли Стивенсона.
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