Главный гоночный стратег «Ред Булл» станет спортивным директором «Макларена»

«Макларен » переманил ключевого специалиста у «Ред Булл ».

Главный гоночный стратег Уилл Кортни покинет команду из Милтон-Кейнса после 14 лет на данной должности и займет пост спортивного директора «Макларена».

Кортни присоединился к «Ягуару» в конце 2003 года и остался в коллективе, когда его купил «Ред Булл». В последние годы Уилл работал вместе с главным инженером по стратегии Ханной Шмитц.

На новом месте Кортни будет отчитываться перед гоночным директором Рандипом Сингхом.

В «Макларене» подтвердили переход. «Ред Булл» не прокомментировал новость официально, однако источник в команде сообщил, что контракт специалиста рассчитан до середины 2026 года.

BBC указывает, что обычно в подобных случаях команды приходят к компромиссу, и соглашение удается расторгнуть досрочно.

В Уокинге уже работает главный конструктор Роб Маршалл, ранее трудившийся в «Ред Булл». В последние месяцы стало известно об уходе из стана чемпионов конструктора Эдриана Ньюи , спортивного директора Джонатана Уитли и главного механика Ли Стивенсона.

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