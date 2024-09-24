Ландо Норрис о видео с отрывом от Ферстаппена: «Знаю, что это я, но это дико 😂»

Норрис отреагировал на видео со своим отрывом.

На видео, снятом рядом с последним поворотом Гран-при Сингапура, появляется «Макларен » Ландо Норриса , после чего с большим промежутком следует «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Безумие! Все еще растет 😳🏎️», – озаглавил сообщение болельщик.

«Знаю, что это я, но это дико 😂», – написал Ландо.

На финише британец опередил Ферстаппена почти на 21 секунду.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Ферстаппен – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии The Race, Норрис ниже Алонсо, Риккардо – 19-й