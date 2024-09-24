Ландо Норрис о видео с отрывом от Ферстаппена: «Знаю, что это я, но это дико 😂»
Норрис отреагировал на видео со своим отрывом.
На видео, снятом рядом с последним поворотом Гран-при Сингапура, появляется «Макларен» Ландо Норриса, после чего с большим промежутком следует «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Безумие! Все еще растет 😳🏎️», – озаглавил сообщение болельщик.
«Знаю, что это я, но это дико 😂», – написал Ландо.
На финише британец опередил Ферстаппена почти на 21 секунду.
Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?
Ферстаппен – лучший гонщик Гран-при Сингапура по версии The Race, Норрис ниже Алонсо, Риккардо – 19-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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