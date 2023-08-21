Масса судится за титул Хэмилтона, «Макларен» – с Палоу, Ферстаппен не хочет гоняться в середине пелотона и пересматривать Гран-при Абу-Даби-2021 и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Масса подал иск – адвокаты намерены добиться признания Фелипе чемпионом сезона-2008 вместо Хэмилтона.

2. Ферстаппен заявил, что не собирается гоняться в середине пелотона, допустил досрочный уход из «Ф-1» и сообщил, что не будет пересматривать скандальный Гран-при Абу-Даби-2021: «Я знаю, что выиграл».

3. «Макларен» подал в суд на Палоу за отказ от обязательства перехода в команду «Индикара» в 2024 году.

4. «Ред Булл» далеко впереди «Ауди» и «Феррари», «Мерседес» рядом – таковы расклады среди мотористов перед сезоном-2026 по версии советника чемпионов мира Марко.

5. Джордан сравнил Ферстаппена и Хэмилтона за рулем одинаковых машин, Култхард рассказал, сколько еще сезонов в запасе у Льюиса.

6. Феттель поделился причинами ухода из автоспорта и рассказал о жизни после «Ф-1».

7. Райкконен сообщил о гонках, которыми занимался втайне от своих команд.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии

Результаты гонок

Баньяя выиграл поул, спринт и гонку MotoGP в Австрии, Зарко перейдет в «ЛЧР-Хонду».

Интересные цитаты

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Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Магнуссен уничтожил карьеру Мика Шумахера в «Ф-1», а теперь уже Хюлькенберг уничтожает Магнуссена»

Зак Браун: «Если бы за рулем болидов «Ред Булл» сидело два Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт»

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Фелипе Масса: «Вплоть до 2026 года Ферстаппен будет выигрывать все»

🔔 Ближайшие гонки

1. «Ф-1» возвращается (вместе с «Ф-2»)! Гран-при Нидерландов состоится 25-27 августа.

2. Гонка «Индикара» на «овале» в Иллинойсе (27 августа).

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