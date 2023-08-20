Дэвид Култхард: «Хэмилтон хочет быть уверен, что «Мерседес» будет конкурентоспособным в следующем сезоне»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о том, сколько еще лет будет выступать в «Формуле-1».

Култхард считает, что Хэмилтон будет в первую очередь стремиться повысить свои шансы борьбы за чемпионский титул в ближайшие годы:

«Уверен, можно найти цитаты гонщиков, которые в молодом возрасте говорили о том, что не видят себя в гонках в возрасте сильно за тридцать и старше. Уверен, что и Льюис говорил что-то подобное. Но сейчас он может посмотреть на Фернандо Алонсо и подумать: «Если Фернандо в 42 года так конкурентоспособен, то почему я смогу так же?»

Однако единственная причина, по которым Льюис остается в гонках – это стремление выигрывать гонки и бороться за победы в чемпионате. Возможность набирать очки ничего для него не изменит. Ему нужно увидеть то, что сможет показать ему «Мерседес» – быть уверенным в том, что он будет конкурентоспособен в следующем сезоне, а не возможность оставаться в гонках еще три года, например».

Култхард высказал предположения о причинах, по которым переговоры между Хэмилтоном и «Мерседесом» по новому контракту так затягиваются:

«Думаю, в « » хотят получить от Льюиса гарантии того, что тот будет тратить определенное количество своего времени на их коммерческих партнеров. «Мерседес» будет продавать спонсорскую поддержку за счет доступа к своим гонщикам. И некоторые компании подпишут контракты с «Мерседесом» только потому, что за команду выступает Льюис, а не Джордж Расселл. Может быть, Льюис хочет проводить меньше времени, участвуя в подобных мероприятиях?

То, на что подписывается Льюис, выходит далеко за рамки просто выступления в гонках. Речь идет в том числе об имиджевых правах – какой процент он оставляет себе, а какой уходит команде. И «Мерседес» в лице Льюиса приобретает не только его гоночные умения, но и рекламный, маркетинговый потенциал, имидж».

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