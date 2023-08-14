Фелипе Масса: «Вплоть до 2026 года Ферстаппен будет выигрывать все»

Теги Фелипе Масса Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в ближайшие годы.

Масса считает, что с учетом нынешнего преимущества Ферстаппен и «Ред Булл» будут выигрывать титулы вплоть до 2026 года, когда в «Ф-1» произойдет кардинально изменение технического регламента.

«Думаю, что вплоть до 2026 года, когда нас ждет изменение регламента, Ферстаппен выиграет все. Сейчас условия одинаковы для всех и Ферстаппен превосходит всех своих соперников, как и «Ред Булл». Так что мы вполне можем ожидать, что до 2026 года все титулы выиграет Ферстаппен.

При смене регламента произойдут большие изменения, это логично, все будет совсем новым – и вот тогда нужно будет понять, сможет ли «Ред Булл» остаться на прежнем уровне. Но прямо сейчас я не вижу никого, кто мог бы выйти на тот же уровень, что и Ферстаппен», – рассказал Масса.

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1 комментарий

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Pavel Nikolaev
хоть в шашки, хоть выборы
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