Макс Ферстаппен о возможном досрочном уходе: «Зависит от перспектив «Ред Булл» но да, я не вижу себя три года гоняющим где-то в середине пелотона»

Ферстаппен не исключает ухода из «Формулы-1» раньше 2028 года.

Пилот « » объяснил причины, по которым всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в 2028 году – по окончании его нынешнего контракта.

По словам Ферстаппена, работа в «Формуле-1» просто отнимает слишком много времени, учитывая необходимость заниматься многими другими вещами помимо самих гонок:

«Люди могут подумать: «На что он жалуется? Ведь он зарабатывает кучу денег». Но дело в вашем благополучии – в том, что вы чувствуете, а не в том, сколько зарабатываете.

Мне кажется, что я вынужден заниматься столь многими вещами (в «Ф-1»), что из-за этого упускаю многие вещи (которые мне нравятся). И порой я действительно задумываюсь – а стоит ли оно того?

Постоянные путешествия – это не самая большая проблема. Скорее это связано с тем, что мне приходится заниматься всеми этими дополнительными вещами.

Четверг перед гоночным уик-эндом может быть очень тяжелым и затянутым – в зависимости от того, где именно мы находимся, а вне Гран-при приходится много работать на симуляторе.

Например, за год я больше месяца теряю только на занятости в маркетинговых мероприятиях. И в определенный момент у тебя просто пропадет желание всем этим заниматься».

Также Ферстаппен рассказал, существует ли вероятность его досрочного ухода из «Формулы-1» – до 2028 года и окончания действующего контракта. Например, если ему сильно не понравится новый технический регламент 2026 года:

«Ну, для этого все должно пойти совсем уж плохо. У меня нет ожиданий того, что команда может сильно отстать, ведь у нас работают замечательные люди. Хотя в «Ф-1» всегда существует вероятность того, что ты окажешься недостаточно конкурентоспособен.

Зависит от того, какие у нас перспективы, но да, я не вижу себя три года подряд гоняющим где-то в середине пелотона. Я лучше останусь дома и займусь чем-то другим. Но, опять же, я чего-то подобного не ожидаю».

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