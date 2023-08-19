Макс Ферстаппен о возможном досрочном уходе: «Зависит от перспектив «Ред Булл» но да, я не вижу себя три года гоняющим где-то в середине пелотона»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не исключает ухода из «Формулы-1» раньше 2028 года.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил причины, по которым всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в 2028 году – по окончании его нынешнего контракта.

По словам Ферстаппена, работа в «Формуле-1» просто отнимает слишком много времени, учитывая необходимость заниматься многими другими вещами помимо самих гонок:

«Люди могут подумать: «На что он жалуется? Ведь он зарабатывает кучу денег». Но дело в вашем благополучии – в том, что вы чувствуете, а не в том, сколько зарабатываете.

Мне кажется, что я вынужден заниматься столь многими вещами (в «Ф-1»), что из-за этого упускаю многие вещи (которые мне нравятся). И порой я действительно задумываюсь – а стоит ли оно того?

Постоянные путешествия – это не самая большая проблема. Скорее это связано с тем, что мне приходится заниматься всеми этими дополнительными вещами.

Четверг перед гоночным уик-эндом может быть очень тяжелым и затянутым – в зависимости от того, где именно мы находимся, а вне Гран-при приходится много работать на симуляторе.

Например, за год я больше месяца теряю только на занятости в маркетинговых мероприятиях. И в определенный момент у тебя просто пропадет желание всем этим заниматься».

Также Ферстаппен рассказал, существует ли вероятность его досрочного ухода из «Формулы-1» – до 2028 года и окончания действующего контракта. Например, если ему сильно не понравится новый технический регламент 2026 года:

«Ну, для этого все должно пойти совсем уж плохо. У меня нет ожиданий того, что команда может сильно отстать, ведь у нас работают замечательные люди. Хотя в «Ф-1» всегда существует вероятность того, что ты окажешься недостаточно конкурентоспособен.

Зависит от того, какие у нас перспективы, но да, я не вижу себя три года подряд гоняющим где-то в середине пелотона. Я лучше останусь дома и займусь чем-то другим. Но, опять же, я чего-то подобного не ожидаю».

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7 комментариев

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Максим Макеев
жаль что видимо после 28 года уйдет ибо выступая до возраста алонсо мог бы перекрыть все рекорды ф1 просто наглухо, но и без этого уйдет с нереальными регалиями
макс фанат гонок и наверняка после 28 года он возьмет и индикар и леман и создать свою команду в той же ф2
неплохой такой путь
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Mittermeyer
Лучший пилот Ф1, а возможно и лучший пилот в истории допускает мысль, что будет кататься в середине пелотона -- этого просто не может быть. А я думал, что ТАЛАНТ такого уровня способен побеждать на любом болиде. Это вам не Феттель, Алонсо, Хэмилтон, которые последний раз побеждали, когда у них был болид способный бороться за чемпионство.
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Forever and Ever
Слабак.
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heache
про 3 года в середняках это намек на сэра?
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Mittermeyer
Ответ heache
про 3 года в середняках это намек на сэра?
В следующем году узнаем, построит Мерс чемпионский болид или нет. А так он про Алонсо, который в середняках с 2014 года катается.
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