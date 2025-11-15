  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Хэмилтон много ошибается, а его скорость не улучшается. Бермэн же творит чудеса»
6

Ральф Шумахер: «Хэмилтон много ошибается, а его скорость не улучшается. Бермэн же творит чудеса»

Ральф Шумахер допустил замену Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер считает, что «Феррари» может рассмотреть вариант с заменой Льюиса Хэмилтона на собственного юниора Оливера Бермэна, который в данный момент выступает за «Хаас».

«Помимо того, что Льюис много ошибается, его скорость остается просто приемлемой – она не улучшается. А потом я смотрю на молодого Бермэна, творящего чудеса в «Хаасе».

Он получает лишь малую часть от зарплаты Хэмилтона. Не знаю, сколько именно зарабатывает Льюис, но люди говорят о двузначных цифрах – свыше 60 миллионов [долларов] в год.

Уверен, [президент «Феррари» Джон] Элканн больше не может себе этого позволить. Он сам решил выйти за рамки действующего контракта.

Мне интересно, говорит ли «Феррари»: «На протяжении всего года Хэмилтон стоит на месте. Он действительно стал немного быстрее, но мы бы предпочли тратить деньги иначе. Мы бы лучше взяли Бермэна – молодого, свежего пилота, который продвинет бренд и с которым мы сможем построить команду в рамках будущего регламента».

Такое может произойти. Мне любопытно – это волнующе», – сказал эксперт.    

Хуан-Пабло Монтойя: «Хэмилтону могли бы дать роль амбассадора «Феррари», а его место отдать Бермэну»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
