«Никогда не рассказывал об своим командам в «Ф-1». Райкконен рассказал, что часто гонялся в мотокроссе по ходу карьеры

Теги Кими Райкконен Формула-1 Мотокросс Авто

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал, как участвовал в мотогонках еще по ходу своей карьеры.

Сейчас Райкконен продолжает работать в мире гонок, являясь руководителем команды «Кавасаки», выступающей в мотокроссе.

«Иногда я участвовал в небольших клубных гонках, но это было просто ради удовольствия. А дома у меня тоже есть небольшой трек, на котором я занимаюсь с детьми.

Но я конечно не участвовал в гонках на высоком уровне, эти заезды я проводил просто для поддержания формы. Не знаю, что бы об этом подумали в командах, где я выступал, ведь я об этом никогда им не рассказывал», – рассказал Райкконен.

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1 комментарий

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JUGASHVILI
об? это примерно как "безызбежно"?
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