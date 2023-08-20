«Никогда не рассказывал об своим командам в «Ф-1». Райкконен рассказал, что часто гонялся в мотокроссе по ходу карьеры

Чемпион «Формулы-1» 2007 года рассказал, как участвовал в мотогонках еще по ходу своей карьеры.

Сейчас Райкконен продолжает работать в мире гонок, являясь руководителем команды «Кавасаки», выступающей в мотокроссе.

«Иногда я участвовал в небольших клубных гонках, но это было просто ради удовольствия. А дома у меня тоже есть небольшой трек, на котором я занимаюсь с детьми.

Но я конечно не участвовал в гонках на высоком уровне, эти заезды я проводил просто для поддержания формы. Не знаю, что бы об этом подумали в командах, где я выступал, ведь я об этом никогда им не рассказывал», – рассказал Райкконен.

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