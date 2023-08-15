Зак Браун: «Если бы рулем болидов «Ред Булл» сидело два Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Зак Браун Авто

Зак Браун: «Будь у «Ред Булл» два Переса, вопрос о титуле был бы открыт».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о текущей ситуации в чемпионате.

По мнению Брауна, причиной доминирования «Ред Булл» в первую очередь является мастерство и талант Макса Ферстаппена. И если бы Макса заменили другим гонщиком уровня Серхио Переса, сейчас борьба за титул шла бы гораздо интенсивнее:

«Каким бы сейчас ни было преимущество «Ред Булл», как бы сильно они ни убивали соперников, на самом деле убивает всех сейчас Макс. Именно связку Макса с «Ред Булл» можно назвать непобедимой в данный момент, при этом ни Макс, ни команда не допускают ошибок.

Если бы рулем болидов «Ред Булл» сидело два Серхио Переса, то, при всем уважении, вопрос о титуле сейчас был бы абсолютно открыт. Так что да, нечто особенное мы видим в исполнении именно Макса и «Ред Булл».

Если просто убрать Макса из зачета и дать победы всем, кто в этом году финишировал вторым, у нас бы получился крайне интересный чемпионат.

Потому что второе место было у нас, у «Астон Мартин», у «Феррари», у «Мерседеса», у Серхио Переса. То есть к этому моменту выиграть гонки могли бы пилоты пяти разных команд. И как только мы все-таки догоним «Ред Булл», я думаю, что именно так и будут обстоять дела».

При этом Браун сомневается, что такое доминирование Ферстаппена может привести к снижению интереса к «Ф-1» со стороны зрителей:

«Нет, я так не думаю. Ведь сами гонки получались по-настоящему захватывающими. И дело ведь не только в том, кто победит, верно? В гонках борьба идет между командами по всему пелотону, и эти гонки были очень зрелищными.

Мы видели нечто подобное и в других видах спорта. Например, во времена, когда Тайгер Вудс выигрывал все турниры до единого, рейтинги просмотров были как никогда высоки, потому что люди восхищаются спортсменами, находящимися на пике формы.

Да, мне бы не хотелось, чтобы в «Формуле-1» это продолжалось вечно, но я не думаю, что нынешняя ситуация нам вредит. Глубина конкуренции поражает, и борьба, как правило, идет по всему пелотону.

Мне бы не хотелось, чтобы все так продолжалось и дальше – исключительно по эгоистичным соображениям, – но пока ситуация вполне приемлема».

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6 комментариев

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White Pardus
Тэ-экс...Зак что-то знает) Ждём Зандворт)
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zero-vrn
Нет, дело именно в том, кто победит. Восторги о борьбе за 12-е место оставьте Фабричному и Поповой
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Великий Алонсо
Пусть Зак Браун общий зачёт глянет. Даже Перес уверенно шёл бы первым в чемпе на этом космолете
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Рнпрл Аари
Игры от Зака))) Рассчитывает на подиум за счёт Переса
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Joker_13
А если бы два Ферстаппена, то и подавно. Скорее всего в большинстве прошедших гонок Ред Булл бы не добрался до финиша целым, и лидерами зачета сейчас бы вполне могли быть Алонсо и преследующий его по пятам Хэмилтон.
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Vhlam
Вопрос бы стоял так: Перес1 или Перес2?
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