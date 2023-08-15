Дэймон Хилл: «Правило «отпуска по уходу за садом» в «Ф-1» не соответствует духу спорта»

Теги Дэймон Хилл ФИА Формула-1 регламент Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался за отмену правила ухода в «обязательный отпуск» при переходе сотрудников между командами.

Хилл считает, что снятие ограничений обострит конкуренцию и сократит разрывы в пелотоне.

«Вся эта история с так называемыми «отпусками по уходу за садом», которая не дает людям сразу переходить из одной команды в другую, как мне кажется, не соответствует духу спорта. Люди должны иметь возможность сказать: «Так, я ухожу и сразу начинаю работать в другой команде».

Мне кажется, что отмена этого правила несколько обострит соперничество команд – и, возможно, сократит разрывы между ними. Мне просто кажется, что вся эта ситуация, при которой команда может помешать человеку использовать свои навыки и сразу переходить на другую работу усложняет жизнь всем. А текучка кадров сократит разрывы между командами», – рассказал Хилл.

Лучшие гоночные сериалы кроме Drive To Surive: шоу-вдохновитель, док от Фассбендера, версия из России

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий