Дэймон Хилл: «Правило «отпуска по уходу за садом» в «Ф-1» не соответствует духу спорта»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года высказался за отмену правила ухода в «обязательный отпуск» при переходе сотрудников между командами.

Хилл считает, что снятие ограничений обострит конкуренцию и сократит разрывы в пелотоне.

«Вся эта история с так называемыми «отпусками по уходу за садом», которая не дает людям сразу переходить из одной команды в другую, как мне кажется, не соответствует духу спорта. Люди должны иметь возможность сказать: «Так, я ухожу и сразу начинаю работать в другой команде».

Мне кажется, что отмена этого правила несколько обострит соперничество команд – и, возможно, сократит разрывы между ними. Мне просто кажется, что вся эта ситуация, при которой команда может помешать человеку использовать свои навыки и сразу переходить на другую работу усложняет жизнь всем. А текучка кадров сократит разрывы между командами», – рассказал Хилл.

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