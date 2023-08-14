Гельмут Марко о разработке двигателя к сезону-2026: «Ред Булл» далеко впереди «Ауди» и «Феррари», «Мерседес» рядом»

Советник «Ред Булл» уверен, что команда не уступает конкурентам в подготовке нового двигателя к сезону-2026.

«Не думаю, что в плане технических возможностей мы отстаем от конкурентов. К нам (в моторное подразделение) пришли люди из « », «Рено», «Косуорта». Нашим партнером в данной области является «Форд».

Если говорить о разработке двигателя внутреннего сгорания, у нас работают специалисты самого высокого уровня. В то время как в области разработки электрической части силовой установки у нас тоже есть два специалиста, два ярчайших ума.

Сейчас, в августе, у нас готовы ДВС с MGU-K, продолжается разработка батареи. Мы далеко впереди « », далеко впереди «Феррари», « » совсем рядом».

Марко прокомментировал опасения относительно нового регламента – что при текущей ситуации в 2026 года гонщикам придется сбрасывать скорость на прямых и переключаться на пониженную передачу, потому что электро-заряда не будет хватать на всю прямую:

«В настоящий момент, как кажется, это действительно так. Но нехватку можно будет компенсировать. И за счет топлива. И за счет смещения баланса мощности на 60 к 40 в пользу ДВС.

При этом риском для безопасности является увеличение веса болида и веса батареи. Например, у инцидента Макса Ферстаппена в Сильверстоуне в 2021 году были бы совсем другие последствия с такой тяжелой батареей.

Вообще батарея всегда несет в себе определенный риск. Современные болиды «Формулы-1» уже приближаются к показателям кузовных спорткаров, если говорить о массе и размерах. Только вот гоночные трассы при этом не меняются. Если мы хотим и дальше развивать болиды в этом направлении, трассы нужно будет расширять на метр в каждую сторону.

Именно с этого на самом деле нужно начинать. Нужно снова сделать болиды меньше и легче».

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