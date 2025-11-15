Зак Браун о борьбе за титул: «Ситуация может усугубиться. Но «Макларен» этого не позволит»

В «Макларене» заявили, что позволят эмоциям повлиять на судьбу титула.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун отметил, что команда сконцентрирована на финале сезона и не позволит эмоциям повлиять на результаты чемпионата.

В рамках борьбы за титул Ландо Норрис опережает напарника Оскара Пиастри на 24 очка, в то время как осталось 3 гонки и 1 спринт – в рамках которых будет разыграно еще 83 балла.

«Я был бы очень удивлен, если бы в конце сезона у нас были скучные гонки. Не знаю, что произойдет, что именно удивит и станет драмой.

Все, что я могу, это опираться на то, что у нас работало, ведь мы уже сталкивались с драмой в этом году. Ситуация может усугубиться, поскольку осталось так мало гонок, но мы просто продолжим заниматься своим делом.

Мы очень сосредоточены и не позволим эмоциям отвлечь нас от дела. Просто продолжим работать», – сказал Браун.

