Чемпион MotoGP-2024 Мартин: «Дерьмовый год не определит мою карьеру»

Мартин высказался о тяжелейшем сезоне в MotoGP.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин высказался о возвращении на трассу перед заключительным этапом 2025 года – Гран-при Валенсии.

Испанец, ставший чемпионом в прошлом году, пропустил большую часть сезона из-за травм.

«Я чувствую себя хорошо и рад приехать сюда.

Это был дерьмовый год, но я хотел оставить его позади. Не собирался оставаться дома до февраля. Я упорно трудился, чтобы провести этот уик-энд. Моя цель – начать подготовку к сезону-2026. Для меня это уже тесты.

Из прошлого года я извлек очень мало уроков. Этот год научил меня гораздо большему количеству вещей. Если я в чем-то уверен, то в том, что я стану лучше, буду соревноваться лучше, питаться лучше, тренироваться лучше. Это урок нынешнего года – не прошлого.

Я понял, что люблю этот спорт сильнее, чем мог представить, ведь после такого года я мог бы подождать до февраля и лишь тогда сесть за руль. Но этот дерьмовый год не определит мою карьеру», – произнес Хорхе.

Макс Ферстаппен: «Если бы я не мог гоняться на четырех колесах, то пошел бы в MotoGP»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Априлия
logoХорхе Мартин
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Валенсии MotoGP
