Зак Браун: «Норрис и Пиастри сердились только на меня и Стеллу, между пилотами ни разу не было разладов»

Браун рассказал о мирном сосуществовании гонщиков в «Макларене».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун порассуждал, почему Ландо Норрис и Оскар Пиастри сохранили уважение друг к другу, несмотря на сражение за титул.

«Разладов вообще не было. Между ними – нет. Знаете, иногда входишь в комнату и чувствуешь напряжение. Такого ни разу не было. Ни разу.

Даже когда они доходили до контакта друг с другом. Пусть они не во всем соглашались с выводами, которые делали Андреа [Стелла], я и команда, но они никогда не начинали говорить: «Ландо сделал то, Оскар сделал се».

Если они и сердились, то скорее на меня и Андреа, потому что мы старались сделать борьбу справедливой, добиться баланса. И, считаю, тот факт, что они оба иногда бывали недовольны нами, показывает, что справедливость и баланс были. Все инциденты между ними – немногочисленные – были гоночными, но мы стремились к тому, чтобы судьбу чемпионата решали не инциденты, а борьба на трассе.

Нам повезло с пилотами. Не уверен, что Андреа , я и команда справились бы с другими гонщиками так, как с Оскаром и Ландо. Так что во многом нужно отдать должное им как личностям», – заявил Браун.

Оскар Пиастри: «Наши взаимоотношения с Ландо Норрисом остались прежними, а то и стали лучше»

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри