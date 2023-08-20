Макс Ферстаппен: «Не планируют пересматривать Гран-при Абу-Даби-2021. Я знаю, что выиграл»

Пилот « » рассказал, что не планирует смотреть повтор -Даби 2021, на финише которого вырвал победу в борьбе за титул.

Та победа до сих пор считается спорной со стороны «Мерседеса»:

«Нет, я не планирую пересматривать Гран-при Абу-Даби 2021 года. Я знаю, что выиграл. Обычно это моим друзьям нравится пересматривать ту гонку. Мне же как-то не хочется. Может позже, когда я уже закончу карьеру. В течение пары месяцев после финала того сезона я оглядывался назад, думал о случившемся, но в какой-то момент я понял, что мне нужно смотреть только вперед.

Зрителям может показаться, что в этом сезоне мне все очень легко дается, но на самом деле я полностью сконцентрирован на работе и для меня существует только следующая гонка. За пределами «Ф-1» я также уделяю много времени симрейсингу. А потом возвращаюсь, стараясь анализировать ситуацию, подбирая оптимальные настройки».

Также Ферстаппен поделился воспоминаниями о том, как часто ошибался в начале карьеры, и какой момент стал для него переломным:

«Я никогда не задавал себе вопрос того, действительно ли я так хорош, как мне кажется? Бывают и неудачные моменты. Как в начале сезона-2018.

Отлично помню, как после Гран-при Монако 2018 года просто нажал на кнопку «перезагрузки». Тогда я подумал, что нужно обо всем забыть – перечеркнуть весь предыдущий опыт и начать все заново. И начиная со следующей гонки, в Канаде, дела пошли на лад.

Все эти глупые вопросы о моем стиле пилотажа в то время приводили меня в бешенство. А задавая глупый вопрос ты будешь получать глупый ответ».

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