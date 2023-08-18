Фернандо Алонсо: «Вернувшись назад во времени, первым делом бы постарался выиграть титул с «Феррари»

Пилот «Астон Мартин» рассказал, что в вопросе упущенных возможностей жалеет о том, что так и не стал чемпионом «Ф-1» в составе «Феррари».

По словам Алонсо, который выиграл оба своих титула в составе « », если бы у него был шанс вернуться назад во времени и что-то исправить, то он бы постарался сделать именно это.

«Если бы я мог вернуться назад во времени и что-то изменить, первым делом я бы постарался выиграть титул в составе « », да. В 2010, 2012 году, мы были в паре кругов от победы в чемпионате. Вероятно, это бы могло изменить исход некоторых событий, что-то изменить.

Но о чем я действительно сожалею, так это по ходу своей карьеры не наслаждался гонками и удовольствием от процесса в должной мере, как мог бы. Я знаю, что нахожусь в конце своей карьеры. Уже через несколько лет у меня начнется новая жизнь без гонок. И оглядываясь назад на свою карьеру я буду видеть много хорошего, много друзей и невероятный опыт.

При это мне кажется, что я должен был в большей степени всем этим наслаждаться. Если бы у меня была возможность еще раз прожить свою жизнь точно таким же образом, то я, возможно, даже не стал бы ничего менять – ни выбор команд, ни титул с «Феррари». Я бы выбрал возможность прожить больше таких моментов и сохранить больше приятных воспоминаний.

Я выигрывал чемпионат на Гран-при Бразилии в 2005 и 2006 годах, но почти ничего не помню о тех вечерах после победы, и это печально», – рассказал Алонсо.

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