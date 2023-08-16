Себастьян Феттель о завершении карьеры: «У моих детей есть право на то, чтобы отец проводил с ними больше времени»

Феттель об уходе из «Ф-1»: «Я перерос этот мир».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что немного скучает по гонкам по окончании карьеры.

При этом Феттель отметил, что не жалеет о своем решении уйти из «Ф-1».

«Первые несколько месяцев пролетели быстро, а еще было приятно наслаждаться свободой и спокойно организовывать свое время.

На решение закончить карьеру повлияло несколько факторов. Я ушел не потому, что мне перестала нравиться « », я был слишком медленным или потому что очень хотел заняться чем-то другим.

Уход из спорта – вещь сугубо индивидуальная. Для меня одним из определяющих факторов стало время: то, сколько мы проводили гонок и понимание то, сколько усилий нужно прилагать, чтобы как следует выполнять свою работу. И в то же время дома у меня были маленькие дети. А вот это время уже не вернешь.

Отвечая на вопрос: я до самого конца наслаждался борьбой, соревнованием, гонками. Ситуациями, когда в квалификации у тебя есть всего одна попытка и ты должен показать максимум. Гоночными дуэлями. Да, вот по этим моментам я скучаю больше всего.

Тем не менее, я больше не хотел идти на определенные компромиссы. К тому же, у моих детей есть право на то, чтобы отец проводил с ними больше времени. Наверное, я немного перерос мир, который раньше казался мне столь прекрасным. Вещи, которые раньше я видел только в черно-белом цвете, начали приобретать определенные оттенки», – рассказал Феттель.

Лучшие гоночные сериалы кроме Drive To Surive: шоу-вдохновитель, док от Фассбендера, версия из России