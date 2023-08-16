Себастьян Феттель о завершении карьеры: «У моих детей есть право на то, чтобы отец проводил с ними больше времени»
Феттель об уходе из «Ф-1»: «Я перерос этот мир».
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признал, что немного скучает по гонкам по окончании карьеры.
При этом Феттель отметил, что не жалеет о своем решении уйти из «Ф-1».
«Первые несколько месяцев пролетели быстро, а еще было приятно наслаждаться свободой и спокойно организовывать свое время.
На решение закончить карьеру повлияло несколько факторов. Я ушел не потому, что мне перестала нравиться «Формула-1», я был слишком медленным или потому что очень хотел заняться чем-то другим.
Уход из спорта – вещь сугубо индивидуальная. Для меня одним из определяющих факторов стало время: то, сколько мы проводили гонок и понимание то, сколько усилий нужно прилагать, чтобы как следует выполнять свою работу. И в то же время дома у меня были маленькие дети. А вот это время уже не вернешь.
Отвечая на вопрос: я до самого конца наслаждался борьбой, соревнованием, гонками. Ситуациями, когда в квалификации у тебя есть всего одна попытка и ты должен показать максимум. Гоночными дуэлями. Да, вот по этим моментам я скучаю больше всего.
Тем не менее, я больше не хотел идти на определенные компромиссы. К тому же, у моих детей есть право на то, чтобы отец проводил с ними больше времени. Наверное, я немного перерос мир, который раньше казался мне столь прекрасным. Вещи, которые раньше я видел только в черно-белом цвете, начали приобретать определенные оттенки», – рассказал Феттель.
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