MotoGP. Гран-при Австрии. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Беццекки – 3-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт перед Гран-при Австрии. Баньяя начал заезд с поула и удержал первую позицию на финише. На второй и третьей позиции финишировали гонщики «КТМ» Брэд Биндер и Джек Миллер. Стартовавший вторым Маверик Виньялес не сумел добраться до финиша.
MotoGP
Гран-при Австрии
«Ред Булл Ринг»
19 августа 2023 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 21.01,844
2. Брэд Биндер («КТМ») +2,056
3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +5,045
4. Алекс Маркес («Грезини») +8,252
5. Джек Миллер («КТМ») +11,365
6. Пол Эспаргаро («ГасГас») +11,816
7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +11,960
8. Маверик Виньялес («Априлия») 11,984
9. Франко Морбиделли («Ямаха») +13,634
10. Марк Маркес («Хонда») +14,435
11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,251
12. Хоан Мир («Хонда») +16,740
13. Энеа Бастианини («Дукати») +18,825
14. Рауль Фернандес («РНФ») +19,536
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +22,321
16. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +25,593
17. Аугусто Фернандес («ГасГас») +25,789
Сошли:
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Лука Марини («ВР46»)
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда»)
Марко Беццекки («ВР46»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Франческо Баньяя – 226 очков
2. Хорхе Мартин – 180
3. Марко Беццекки – 167
4. Брэд Биндер – 140
5. Жоан Зарко – 122
После финиша выглядел не в своей тарелке, понял что косяк слишком большой был