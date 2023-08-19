MotoGP. Гран-при Австрии. Баньяя выиграл спринт, Мартин – 2-й, Беццекки – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт перед Гран-при Австрии. Баньяя начал заезд с поула и удержал первую позицию на финише. На второй и третьей позиции финишировали гонщики «КТМ» Брэд Биндер и Джек Миллер. Стартовавший вторым Маверик Виньялес не сумел добраться до финиша.

MotoGP

Гран-при Австрии

«Ред Булл Ринг»

19 августа 2023 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 21.01,844

2. Брэд Биндер («КТМ») +2,056

3. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +5,045

4. Алекс Маркес («Грезини») +8,252

5. Джек Миллер («КТМ») +11,365

6. Пол Эспаргаро («ГасГас») +11,816

7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +11,960

8. Маверик Виньялес («Априлия») 11,984

9. Франко Морбиделли («Ямаха») +13,634

10. Марк Маркес («Хонда») +14,435

11. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +15,251

12. Хоан Мир («Хонда») +16,740

13. Энеа Бастианини («Дукати») +18,825

14. Рауль Фернандес («РНФ») +19,536

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +22,321

16. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +25,593

17. Аугусто Фернандес («ГасГас») +25,789

Сошли:

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Лука Марини («ВР46»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда»)

Марко Беццекки («ВР46»)

Мигел Оливейра («РНФ»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Франческо Баньяя – 226 очков

2. Хорхе Мартин – 180

3. Марко Беццекки – 167

4. Брэд Биндер – 140

5. Жоан Зарко – 122