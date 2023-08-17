Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года

Теги ФИА Феррари Фелипе Масса Макларен Льюис Хэмилтон Стефано Доменикали Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

Масса обратился в суд и хочет признания чемпионом «Ф-1» 2008 года.

Адвокаты бывшего пилота «Формулы-1» Фелипе Массы официально подали судебный иск в адрес боссов «Ф-1» и ФИА с требованием значительного возмещения ущерба.

Ущерб был получен в результате предполагаемого «заговора», лишившего Массу чемпионского титула в 2008 году.

По информации Reuters, в претензионном письме говорится, что бразилец был незаконно лишен чемпионского титула в результате действий высшего руководства, что стоило ему десятков миллионов евро недополученных доходов и бонусов.

Отмечается, что Масса проинструктировал своих юристов в Великобритании, Бразилии, США, Швейцарии и Франции.

Претензионное письмо является обязательным официальным юридическим уведомлением, подача которого необходима для начала судебных разбирательств.

В «Формуле-1» и ФИА отказались от официальных комментариев, сославшись на то, что в данный момент в чемпионате действует летний перерыв.

«Говоря проще, мистер Масса является законным чемпионом «Формулы-1» 2008 года, а «Формула-1» и ФИА намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его титула.

На данном этапе мистер Масса не может в полной мере оценить понесенные им убытки, но, по его предварительным оценкам, сумма может превысить десятки миллионов евро. При этом данная сумма не покрывает серьезных моральных и репутационных потерь, понесенных мистером Массой», – приводит издание отрывок официального письма юристов Массы.

Данное письмо было адресовано директору «Формулы-1» Стефано Доменикали и президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.

В письме также говорится, что в том случае, если Масса не получит удовлетворительного ответа на свои претензии, он намерен обратиться в суд с целью получения компенсации за причиненный ему ущерб, а также признания того, что если бы не совершенные противоправные действия, именно Масса был бы удостоен звания чемпиона «Формулы-1» 2008 года. В отсутствии ответа на письмо юристы получили инструкции подать официальный иск без дальнейшего уведомления.

Масса является пострадавшей стороной скандального Гран-при Сингапура 2008 года – именно бразилец лидировал в гонке в тот момент, когда Нельсон Пике-младший, как потом выяснилось, намеренно разбил свой болид на 14-м круге гонки. Авария привела к появлению на трассе автомобиля безопасности, что сыграло на руку напарнику Пике по «Рено» Фернандо Алонсо, который в итоге и стал победителем гонки. Масса же из-за неудачно проведенного пит-стопа вообще не сумел набрать очков. По итогам сезона Масса уступил титул Льюису Хэмилтону, отставание составило одно очко.

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17 комментариев

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Montenegro Serbian
Мне вот интересно: Массе скучно на пенсии? Денег девать некуда, кроме как на юристов?
Вроде бы и козе очевидно, что никто и никогда не пересмотрит результаты целого сезона и не поменяет чемпиона.

Какие ему могут быть ништяки с этого бесперспективного дела? Типа FIA ему тайно заплатит компенсацию?
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Eatme
Красавчик, надеюсь, выиграет и наконец получит заслуженный титул
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alex1382
Ответ Женя Дерунов
Пит стоп нужно было нормально провести и не было бы проблем.
этот коммент в одну сторону только работает?
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irs118return
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у липового начали отбирать липовый титул, лучше не придумаешь😄👌
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Batt Monner
Масса прав по сути. ФИА прикрыли скандал и откровенные антиспортивные и противоправные действия. ФИА нужно наказать за это
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Иван Алейников
Ответ Minuvert
Больше похоже на то, что деньги у него заканчиваются, а какой-то ушлый юрист напел ему, что можно срубить куш, вот он и пошёл ва-банк
Только мистер Масса заплатит приличную сумму юристам, а сам останется при своих
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Женя Дерунов
Ответ Eatme
Красавчик, надеюсь, выиграет и наконец получит заслуженный титул
Пит стоп нужно было нормально провести и не было бы проблем.
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Биомеханоид
Очень некрасивая история, конечно. И по человечески жаль Фелипе. Но перспектив у такого иска не вижу. Но можно пропиариться, например. Если в какие-нибудь мэры собрался.
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Be_Fun
ой че сейчас начнется...
https://www.meme-arsenal.com/memes/55aec7fc057273e7290ba9e7b334f95e.jpg
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RusSt
Почему Берни нет в списке тех к кому иск подан? Он же сам признался что знал и скрыл. Должен он платить а не текущее руководство Ф1
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Minuvert
Ответ Montenegro Serbian
Мне вот интересно: Массе скучно на пенсии? Денег девать некуда, кроме как на юристов? Вроде бы и козе очевидно, что никто и никогда не пересмотрит результаты целого сезона и не поменяет чемпиона. Какие ему могут быть ништяки с этого бесперспективного дела? Типа FIA ему тайно заплатит компенсацию?
Больше похоже на то, что деньги у него заканчиваются, а какой-то ушлый юрист напел ему, что можно срубить куш, вот он и пошёл ва-банк
+1
-1
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Minuvert
Ответ Иван Алейников
Только мистер Масса заплатит приличную сумму юристам, а сам останется при своих
Титул не дадут, а деньжат могут немного отсыпать. Какая-то правда присутствует в его словах, а когда ты прав всегда легче бороться. Времени, конечно, очень много прошло, если бы по горячим следам, то и титул мог получить.
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Mr.Alien
Ответ alex1382
этот коммент в одну сторону только работает?
хахахахахахахах
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