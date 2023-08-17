Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года
Масса обратился в суд и хочет признания чемпионом «Ф-1» 2008 года.
Адвокаты бывшего пилота «Формулы-1» Фелипе Массы официально подали судебный иск в адрес боссов «Ф-1» и ФИА с требованием значительного возмещения ущерба.
Ущерб был получен в результате предполагаемого «заговора», лишившего Массу чемпионского титула в 2008 году.
По информации Reuters, в претензионном письме говорится, что бразилец был незаконно лишен чемпионского титула в результате действий высшего руководства, что стоило ему десятков миллионов евро недополученных доходов и бонусов.
Отмечается, что Масса проинструктировал своих юристов в Великобритании, Бразилии, США, Швейцарии и Франции.
Претензионное письмо является обязательным официальным юридическим уведомлением, подача которого необходима для начала судебных разбирательств.
В «Формуле-1» и ФИА отказались от официальных комментариев, сославшись на то, что в данный момент в чемпионате действует летний перерыв.
«Говоря проще, мистер Масса является законным чемпионом «Формулы-1» 2008 года, а «Формула-1» и ФИА намеренно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его титула.
На данном этапе мистер Масса не может в полной мере оценить понесенные им убытки, но, по его предварительным оценкам, сумма может превысить десятки миллионов евро. При этом данная сумма не покрывает серьезных моральных и репутационных потерь, понесенных мистером Массой», – приводит издание отрывок официального письма юристов Массы.
Данное письмо было адресовано директору «Формулы-1» Стефано Доменикали и президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.
В письме также говорится, что в том случае, если Масса не получит удовлетворительного ответа на свои претензии, он намерен обратиться в суд с целью получения компенсации за причиненный ему ущерб, а также признания того, что если бы не совершенные противоправные действия, именно Масса был бы удостоен звания чемпиона «Формулы-1» 2008 года. В отсутствии ответа на письмо юристы получили инструкции подать официальный иск без дальнейшего уведомления.
Масса является пострадавшей стороной скандального Гран-при Сингапура 2008 года – именно бразилец лидировал в гонке в тот момент, когда Нельсон Пике-младший, как потом выяснилось, намеренно разбил свой болид на 14-м круге гонки. Авария привела к появлению на трассе автомобиля безопасности, что сыграло на руку напарнику Пике по «Рено» Фернандо Алонсо, который в итоге и стал победителем гонки. Масса же из-за неудачно проведенного пит-стопа вообще не сумел набрать очков. По итогам сезона Масса уступил титул Льюису Хэмилтону, отставание составило одно очко.
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Вроде бы и козе очевидно, что никто и никогда не пересмотрит результаты целого сезона и не поменяет чемпиона.
Какие ему могут быть ништяки с этого бесперспективного дела? Типа FIA ему тайно заплатит компенсацию?
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