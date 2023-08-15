Хуан-Пабло Монтойя о Хэмилтоне и доминировании «Ред Булл»: «Когда побеждал Льюис, он говорил, что машина не давала ему решающего преимущества»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Хуан-Пабло Монтойя Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Монтойя о Хэмилтоне: «Удобно жаловаться, когда не побеждаешь».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о текущем преимуществе Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в чемпионате.

Монтойя прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, который высказывал недовольство текущей ситуацией, отмечая, что такое преимущество «Ред Булл» негативно сказывается на зрительском интересе к «Формуле-1».

«Всегда удобно жаловаться в те моменты, когда ты не побеждаешь. Но когда побеждал сам Льюис, он говорил всем, что машина не давала ему решающего преимущества над соперниками.

Но на самом деле превосходство «Мерседеса» тогда было еще большим, чем у «Ред Булл» сегодня. Я не говорю, что Льюис плохой гонщик – напротив, он потрясающий гонщик. Но правда в том, что в «Формуле-1» для победы ты должен находиться за рулем лучшей машины», – рассказал Монтойя.

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6 комментариев

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sergey2022
Лучше не скажешь!
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Садковский Ян
Дипломатично заткнул рот. С другой стороны баклажан ныл и когда выигрывал, это его естественное состояние
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arspurs9
Никогда не понимал такого откровенного лицемерия. Когда Льюис побеждал, он как раз абсолютно всегда хвалил и благодарил машину, гараж, завод, всю команду. К чему врать про «он говорил что не машина…» я не понимаю.
+4
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Brigande
Не являюсь болельщиком Льюиса , но что-то не припомню такого , что Льюис говорил будто бы машина не решает , и это он на скилле больше 100 побед одержал
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deserg
Ответ arspurs9
Никогда не понимал такого откровенного лицемерия. Когда Льюис побеждал, он как раз абсолютно всегда хвалил и благодарил машину, гараж, завод, всю команду. К чему врать про «он говорил что не машина…» я не понимаю.
а как же великие превозмогания и умение на лысой резине выдавать лучшие круги? забыли уже?
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