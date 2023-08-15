Хуан-Пабло Монтойя о Хэмилтоне и доминировании «Ред Булл»: «Когда побеждал Льюис, он говорил, что машина не давала ему решающего преимущества»

Монтойя о Хэмилтоне: «Удобно жаловаться, когда не побеждаешь».

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о текущем преимуществе и «Ред Булл» в чемпионате.

Монтойя прокомментировал слова , который высказывал недовольство текущей ситуацией, отмечая, что такое преимущество « » негативно сказывается на зрительском интересе к «Формуле-1».

«Всегда удобно жаловаться в те моменты, когда ты не побеждаешь. Но когда побеждал сам Льюис, он говорил всем, что машина не давала ему решающего преимущества над соперниками.

Но на самом деле превосходство « » тогда было еще большим, чем у «Ред Булл» сегодня. Я не говорю, что Льюис плохой гонщик – напротив, он потрясающий гонщик. Но правда в том, что в «Формуле-1» для победы ты должен находиться за рулем лучшей машины», – рассказал Монтойя.

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