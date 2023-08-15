Хуан-Пабло Монтойя о Хэмилтоне и доминировании «Ред Булл»: «Когда побеждал Льюис, он говорил, что машина не давала ему решающего преимущества»
Монтойя о Хэмилтоне: «Удобно жаловаться, когда не побеждаешь».
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о текущем преимуществе Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в чемпионате.
Монтойя прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, который высказывал недовольство текущей ситуацией, отмечая, что такое преимущество «Ред Булл» негативно сказывается на зрительском интересе к «Формуле-1».
«Всегда удобно жаловаться в те моменты, когда ты не побеждаешь. Но когда побеждал сам Льюис, он говорил всем, что машина не давала ему решающего преимущества над соперниками.
Но на самом деле превосходство «Мерседеса» тогда было еще большим, чем у «Ред Булл» сегодня. Я не говорю, что Льюис плохой гонщик – напротив, он потрясающий гонщик. Но правда в том, что в «Формуле-1» для победы ты должен находиться за рулем лучшей машины», – рассказал Монтойя.
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