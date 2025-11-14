  • Спортс
  • Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям
7

Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям

ФИА сообщила о решениях, принятых на заключительном заседании Комиссии «Формулы-1» 2025 года.

Пилоты смогут менять свои номера. В 2014 году была введена система с постоянными номерами, которые сохранялись за гонщиком на протяжении всей карьеры в «Ф-1» (исключения делались только для чемпионов, которые могли взять №1). Федерация не поделилась подробностями о том, как будет устроена новая система.

Кроме того, Комиссия изменила требования к ливреям. С 2026 года краской или спонсорскими стикерами должны быть покрыты не менее 55 процентов поверхности болида. Ранее коллективы могли без ограничений оставлять участки корпуса непокрашенными.

Также обсуждалось предложение о введении двух обязательных пит-стопов, но решение принято не было. Дискуссии продолжатся после первых гонок 2026 года.

Всемирному совету ФИА предстоит утвердить все принятые изменения.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
