Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Магнуссен уничтожил карьеру Мика Шумахера в «Ф-1», а теперь уже Хюлькенберг уничтожает Магнуссена»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер оценил выступления гонщиков « » в нынешнем сезоне.

По словам Зурера, преимущество над напоминает картину прошлого сезона, когда уже сам датчанин смотрелся заметно выгоднее .

«Магнуссен уничтожил карьеру Мика Шумахера в «Формуле-1», а теперь уже Хюлькенберг уничтожает Магнуссена. Он переживает все то же самое, что случилось с Миком. На самом деле это просто невероятно.

Я ожидал, что Магнуссен будет выступать на одном уровне с Хюлькенбергом. В гонках так и происходит, но не в квалификациях. Это свидетельствует о том, что Хюлькенберг просто талантливее от природы.

Кевин – хороший гонщик, в этом нет сомнений. Но ему чего-то не хватает, и при этом я не могу сказать, что у него есть недостаток мотивации. Однако, если команда постоянно не улучшает машину по ходу сезона, это может сказаться на мотивации пилотов», – рассказал Зурер.

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