Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Магнуссен уничтожил карьеру Мика Шумахера в «Ф-1», а теперь уже Хюлькенберг уничтожает Магнуссена»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Марк Зурер Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер оценил выступления гонщиков «Хааса» в нынешнем сезоне.

По словам Зурера, преимущество Нико Хюлькенберга над Кевином Магнуссеном напоминает картину прошлого сезона, когда уже сам датчанин смотрелся заметно выгоднее Мика Шумахера.

«Магнуссен уничтожил карьеру Мика Шумахера в «Формуле-1», а теперь уже Хюлькенберг уничтожает Магнуссена. Он переживает все то же самое, что случилось с Миком. На самом деле это просто невероятно.

Я ожидал, что Магнуссен будет выступать на одном уровне с Хюлькенбергом. В гонках так и происходит, но не в квалификациях. Это свидетельствует о том, что Хюлькенберг просто талантливее от природы.

Кевин – хороший гонщик, в этом нет сомнений. Но ему чего-то не хватает, и при этом я не могу сказать, что у него есть недостаток мотивации. Однако, если команда постоянно не улучшает машину по ходу сезона, это может сказаться на мотивации пилотов», – рассказал Зурер.

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4 комментария

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Мадина Уйгурова
Хаас очень токсичная команда в первую очередь из-за руководителя, а потом уже из-за пилотов. Милашка Мик вообще попал не туда, как собственно и Мазепа, хоть он и дно, но окажись эти оба в любой другой команде я уверена, результаты были бы лучше.
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TravenS
Итого Халк отправил карьеру Мазепина в чёрную дыру 😅
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Batt Monner
Ответ Великий Алонсо
А сам Мик Шумахер которого разгромил Магнуссен, привозил по 1 минуте в гонках Мазепину
То есть Мазепа уровень Тарсо Маркеша и Рикардо Россета, а то и Джованни Лаваджи
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