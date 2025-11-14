Даниил Квят об идеальном пилоте: «Обгоны и защита – Алонсо, настрой – я»

Квят назвал качества совершенного гонщика.

Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят ответил на вопросы о том, черты каких спортсменов он взял бы, чтобы составить идеального гонщика.

Даниил упомянул лишь одного из действующих пилотов «Ф-1» – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин ».

– Квалификация?

– Айртон Сенна .

– Обгоны?

– Фернандо Алонсо .

– Защита?

– Тоже Фернандо.

– Мастерство на дождевой трассе?

– Скажем, снова Сенна.

– Настройки болида?

– Ален Прост .

– И, наконец, настрой?

– Не знаю… Я!

