Даниил Квят об идеальном пилоте: «Обгоны и защита – Алонсо, настрой – я»
Квят назвал качества совершенного гонщика.
Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят ответил на вопросы о том, черты каких спортсменов он взял бы, чтобы составить идеального гонщика.
Даниил упомянул лишь одного из действующих пилотов «Ф-1» – Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
– Квалификация?
– Айртон Сенна.
– Обгоны?
– Защита?
– Тоже Фернандо.
– Мастерство на дождевой трассе?
– Скажем, снова Сенна.
– Настройки болида?
– Ален Прост.
– И, наконец, настрой?
– Не знаю… Я!
