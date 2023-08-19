«Макларен» подал в суд на Палоу за отказ от обязательства перехода в команду «Индикара» в 2024 году
«Макларен» инициировал судебное разбирательство в отношении собственного гонщика Алекса Палоу.
Палоу, который входит в гоночную программу «Макларена» и является резервным пилотом команды в «Ф-1», выступает в «Индикаре» за «Гэнасси» и на данный момент лидирует в чемпионате.
Причиной стало решение Палоу отказаться переходить в «Эрроу Макларен» в «Индикаре» в следующем сезоне, несмотря на подписанный контракт. При этом, по словам босса «Макларена» Зака Брауна, Палоу уже получил часть гонорара за следующий сезон. Также в «Макларене» вложили существенную сумму в программу тестов для подготовки Палоу к возможному переходу в «Формулу-1».
Это уже второе судебное разбирательство, инициированное в отношении Палоу. Ранее причиной стало заявление испанца о переходе в «Эрроу-Макларен», несмотря на наличие действующего контракта с «Гэнасси». По итогам судебного разбирательство было решено, что Палоу продолжит выступать за «Гэнасси» в «Индикаре», а в «Макларене» будет работать на тестах в рамках подготовки к «Формуле-1».
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