Зак Браун: «Удивлен, насколько утилитарные отношения в некоторых командах между пилотами и боссами»

Браун рассказал, что отличает «Макларен» от других коллективов.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун сравнил свое общение с пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и ситуацию у соперников.

«Я был удивлен тому, насколько утилитарные отношения между пилотами и боссами в некоторых других командах – уверен, не во всех. Я удивился, что там нет настоящих, близких взаимоотношений.

Я говорю с Ландо и Оскаром каждую неделю, переписываюсь если не каждый день, то раз в пару дней. Мы, наверное, раз 15 играли с Ландо в гольф, гонялись вместе с Оскаром. Это настоящие отношения, прекрасная коммуникация.

Конечно, нелегко, когда весь мир за вами наблюдает, но у меня не было никаких сложностей с Ландо, Оскаром и Андреа [Стеллой], мы все на одной волне», – заявил Зак.

