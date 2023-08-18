Эдди Джордан: «Окажись сейчас Ферстаппен и Хэмилтон за рулем одинаковых машин, Макс был бы сильнее»

Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, что Льюис Хэмилтон не смог бы победить , если бы перешел в « ».

Обсуждая ситуацию по ходу подкаста « », который вместе ведут Джордан и бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард, Эдди отметил, что Хэмилтону было бы трудно что-то противопоставить Ферстаппену, который сейчас находится на пике формы.

Култхард: «На твой взгляд, можно ли сказать, что сейчас уже слишком стар для того, чтобы биться один на один с Ферстаппеном?»

Джордан: «Да. Я думаю, Льюис бы выигрывал гонки, но для успеха ему бы потребовалось, чтобы обстоятельства сложились в его пользу. Макс сейчас на пике формы – в идеальном возрасте, у него есть опыт, вера в себя, знания, команда построена вокруг него. Думаю, окажись они за рулем одинаковых машин, то прямо сейчас Макс был бы сильнее».

Култхард: «Мне кажется, что у Льюиса все-таки по-прежнему есть все необходимое. И если бы они оказались в одной команде, мы бы увидели контактный бой. Было бы как у Проста и Сенны. Но да, я думаю, что у Макса было бы преимущество. К тому же Льюис кажется очень занятым парнем, учитывая всю его деятельность за пределами трассы».

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