Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»

Мекьес поделился мыслями о характере и таланте Цуноды.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал о своих взаимоотношениях с Юки Цунодой и пути, который прошел японский пилот в автоспорте.

«Это невероятная личность, максимально искренний, дружелюбный и щедрый человек. Так что, конечно, он мой друг.

Знаете, две или три недели назад он проехал 300 километров просто ради того, чтобы поужинать вместе, хотя мы постоянно видимся.

У него уникальный путь в автоспорте. Юки обладает скоростью от природы. Он сумел прибавить в таком возрасте, когда пилоты обычно выходят на плато: провел очень успешный сезон-2024 и потрясающий старт 2025 года.

А затем оказался под давлением – в топ-команде, «Ред Булл». Но он продолжает трудиться. Очень тяжело быть напарником Макса [Ферстаппена], как мы все знаем. Юки сохраняет правильный дух, открытый настрой. Он символ для команды в болиде и вне его», – подчеркнул босс.

