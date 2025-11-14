Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico)
Издание Sportico составило рейтинг стоимости коллективов «Формулы-1».
Самой дорогой командой остается «Феррари» – ее стоимость оценили в 6,4 миллиарда долларов. В прошлом году журналисты считали, что Скудерия стоит 4,78 миллиарда.
«Мерседес», «Макларен» и «Ред Булл» за год пробили отметку в 4 миллиарда, а «Мерседес» приблизился к шести.
Самая дешевая команда «Ф-1» – «Хаас» – стоит 1,68 миллиарда долларов.
Кроме того, портал оценил общие доходы и операционную прибыль коллективов за 2024 год.
Стоимость команд «Формулы-1» (Sportico)
1. «Феррари» – 6,4 миллиарда долларов (доходы 725 миллионов, операционная прибыль 152 миллиона)
2. «Мерседес» – 5,88 млрд (812 млн, 205 млн)
3. «Макларен» – 4,73 млрд (677 млн, 74 млн)
4. «Ред Булл» – 4,32 млрд (628 млн, 27 млн)
5. «Астон Мартин» – 3 млрд (372 млн, −12 млн)
6. «Альпин» – 2,14 млрд (255 млн, −35 млн)
7. «Уильямс» – 2,08 млрд (305 млн, −13 млн)
8. «Рейсинг Буллз» – 2,05 млрд (274 млн, 3,9 млн)
9. «Заубер» – 1,88 млрд (243 млн, 14 млн)
10. «Хаас» – 1,68 млрд (209 млн, 9,6 млн)
Бортолето опередил Цуноду по ущербу от аварий в 2025-м – Гран-при Сан-Паулу стоил «Зауберу» 2 млн евро (RN365)