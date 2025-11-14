Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico)

«Феррари» является самой дорогой командой «Ф-1» в 2025 году.

Издание Sportico составило рейтинг стоимости коллективов «Формулы-1».

Самой дорогой командой остается «Феррари » – ее стоимость оценили в 6,4 миллиарда долларов. В прошлом году журналисты считали, что Скудерия стоит 4,78 миллиарда.

«Мерседес », «Макларен » и «Ред Булл » за год пробили отметку в 4 миллиарда, а «Мерседес» приблизился к шести.

Самая дешевая команда «Ф-1» – «Хаас» – стоит 1,68 миллиарда долларов.

Кроме того, портал оценил общие доходы и операционную прибыль коллективов за 2024 год.

Стоимость команд «Формулы-1» (Sportico)

1. «Феррари» – 6,4 миллиарда долларов (доходы 725 миллионов, операционная прибыль 152 миллиона)

2. «Мерседес» – 5,88 млрд (812 млн, 205 млн)

3. «Макларен» – 4,73 млрд (677 млн, 74 млн)

4. «Ред Булл» – 4,32 млрд (628 млн, 27 млн)

5. «Астон Мартин » – 3 млрд (372 млн, −12 млн)

6. «Альпин» – 2,14 млрд (255 млн, −35 млн)

7. «Уильямс» – 2,08 млрд (305 млн, −13 млн)

8. «Рейсинг Буллз» – 2,05 млрд (274 млн, 3,9 млн)

9. «Заубер» – 1,88 млрд (243 млн, 14 млн)

10. «Хаас» – 1,68 млрд (209 млн, 9,6 млн)

