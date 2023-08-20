MotoGP. Гран-при Австрии. Баньяя выиграл гонку, Биндер – 2-й, Беццекки – 3-й

MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Австрии и лидирует в чемпионате.

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Австрии. Для итальянца эта победа стала уже пятой в нынешнем сезоне. Также победа принесла гонщику 50-е попадание на подиум за карьеру.

Вторым заезд закончил Брэд Биндер («КТМ»), а третьим финишировал Марко Беццекки («ВР46»).

Также за счет победы Баньяя упрочил лидерство в общем зачете.

MotoGP

Гран-при Австрии

«Ред Булл Ринг»

20 августа 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 42.23.315

2. Брэд Биндер («КТМ») +5,191

3. Марко Беццекки («ВР46») +7,708

4. Лука Марини («ВР46») +10,343

5. Алекс Маркес («Грезини») +11,039

6. Маверик Виньялес («Априлия») +11,724

7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +12,917

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +19,509

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +20,231

10. Энеа Бастианини («Дукати») +20,729

11. Франко Морбиделли («Ямаха») +21,527

12. Марк Маркес («Хонда») +23,027

13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +24,259

14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +25,365

15. Джек Миллер («КТМ») +25,475

16. Пол Эспаргаро («ГасГас») +28,073

17. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +28,998

18. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +32,216

19.Лоренцо Савадори («Априлия») +42,392

20. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +46,239

Сошли:

Рауль Фернандес («РНФ»)

Хоан Мир («Хонда»)

Мигел Оливейра («РНФ»)