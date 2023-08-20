MotoGP. Гран-при Австрии. Баньяя выиграл гонку, Биндер – 2-й, Беццекки – 3-й
MotoGP. Баньяя выиграл Гран-при Австрии и лидирует в чемпионате.
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Австрии. Для итальянца эта победа стала уже пятой в нынешнем сезоне. Также победа принесла гонщику 50-е попадание на подиум за карьеру.
Вторым заезд закончил Брэд Биндер («КТМ»), а третьим финишировал Марко Беццекки («ВР46»).
Также за счет победы Баньяя упрочил лидерство в общем зачете.
MotoGP
Гран-при Австрии
«Ред Булл Ринг»
20 августа 2023 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 42.23.315
2. Брэд Биндер («КТМ») +5,191
3. Марко Беццекки («ВР46») +7,708
4. Лука Марини («ВР46») +10,343
5. Алекс Маркес («Грезини») +11,039
6. Маверик Виньялес («Априлия») +11,724
7. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +12,917
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +19,509
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +20,231
10. Энеа Бастианини («Дукати») +20,729
11. Франко Морбиделли («Ямаха») +21,527
12. Марк Маркес («Хонда») +23,027
13. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +24,259
14. Аугусто Фернандес («ГасГас») +25,365
15. Джек Миллер («КТМ») +25,475
16. Пол Эспаргаро («ГасГас») +28,073
17. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +28,998
18. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +32,216
19.Лоренцо Савадори («Априлия») +42,392
20. Икер Лекуона («ЛЧР-Хонда») +46,239
Сошли:
Рауль Фернандес («РНФ»)
Хоан Мир («Хонда»)
Мигел Оливейра («РНФ»)
Скучновато за долгое время в Австрии.
Биндер на фоне Миллера выглядит каким-то экстрарайдером, австралийцу нужно искать гонки на один круг, больше он не выдерживает.