ФИА подтвердила, что на выборах президента будет один кандидат

Бен Сулайем стал единственным кандидатом на пост президента ФИА.

ФИА заявила, что действующий президент Мохаммед бен Сулайем будет единственным кандидатом, который получит право участвовать в предстоящих выборах главы федерации.

Из-за особенностей процедуры утверждения кандидатов прочие претенденты не смогли собрать команду, соответствующую правилам.

Выборы намечены на 12 декабря.

Ранее бывший кандидат Тим Мейер раскритиковал ФИА за «иллюзию демократии», а планировавшая принять участие в выборах гонщика Лаура Вилларс подала иск против организации в парижский суд.

Гонщица Вилларс подала иск против ФИА и требует приостановить безальтернативные выборы президента: «Демократия – не угроза Федерации, а ее сила»

ФИА ответила на критику экс-кандидата Мейера: «Выборы президента – демократический процесс, обеспечивающий справедливость на каждом этапе»
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
