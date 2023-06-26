Хэмилтон не может договориться с «Мерседесом», Рейнольдс купил часть «Альпин», Окон готов сразиться с Ферстаппеном за титул и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Трудные переговоры Хэмилтона и «Мерседеса»: команда рассчитывает на однолетний контракт с опцией продления, Льюис хочет зарабатывать 20 миллионов фунтов в год за роль амбассадора, сообщает Daily Mail. Ранее утверждалось, что британец нацелен на пятилетнее соглашение на 250 миллионов.

2. Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента «Альпин». Доля стоит 200 миллионов евро – таким образом, вся команда оценивается в 833 миллионов.

3. Только Алонсо и Хэмилтон заставляют Ферстаппена нервничать, считает Марко. Потенциальное соперничество трех чемпионов на равной технике оценил Брандл, а Бриаторе назвал призеров Гран-при Канады сильнейшими пилотами «Ф-1».

4. Квят стал девятым в рейтинге гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Феттель опередил Ферстаппена.

5. Окон заявил, что способен сражаться с Ферстаппеном за чемпионство на равных машинах. Эстебан уже выигрывал титул у Макса в «Формуле-3».

6. Вассер рассказал о топовом подписании «Феррари», но специалист присоединится к Скудерии только в 2025 году.

7. «Сказочное» завершение карьеры Риккардо: австралиец все еще мечтает о попадании в основу «Ред Булл». Даниэль проведет три дня тестов – так команда проверит его текущие возможности, объяснил Марко.

По информации сайта «Ф-1», Дэн и «Ред Булл» открыты к переходу пилота в «Альфа Таури».

8. «Ред Булл» повторил лучший старт «Мерседеса» в истории – 8 побед подряд. До рекорда «Макларена»-1988 осталось выиграть 3 Гран-при.

9. Ральф Шумахер нашел неожиданный вариант продолжения карьеры Леклера – в паре с Алонсо.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады

Другие серии

1. Баньяя выиграл Гран-при Нидерландов MotoGP, Беццеки стал быстрейшим в квалификации и спринте, Марк Маркес снялся из-за перелома ребра.

2. Формула E. Кэссиди одержал победу в Портленде и отстает от лидера Денниса на одно очко.

3. Ожье выиграл Ралли Сафари WRC.

Интересные цитаты

Эдди Джордан: «Ферстаппен до смерти наскучил, он настолько хорош. Гонки скучнее, чем в эру Михаэля Шумахера»

Гельмут Марко: «У «Феррари» была быстрейшая машина в Канаде. Ферстаппену придется нелегко, если Леклер стартует с 1-го или 2-го ряда в Австрии»

Питер Уиндзор: «Выступления Стролла многое говорят об Алонсо, но мало что – о Феттеле»

Гельмут Марко: «Ферстаппен захотел бы побить рекорд «Нордшляйфе», и не на секунду. Слишком опасно»

Крис Хемсворт: «Я без ума от Ферстаппена»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Австрии «Ф-1» + этапы «Ф-2» и «Ф-3» (30 июня – 2 июля).

2. Гонка «Индикара» в Огайо (2 июля).

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