Флавио Бриаторе: «Ферстаппен, Алонсо и Хэмилтон – самые важные чемпионы «Ф-1», лучшие гонщики из лучших команд»

Флавио Бриаторе выделил лучших гонщиков «Формулы-1», подводя итоги этапа в Монреале.

По мнению итальянского бизнесмена, в тройку призеров попали три сильнейших пилота, представляющих три топ-команды. Также Бриаторе похвалил «Феррари» за уверенную гоночную скорость.

«На Гран-при Канады было продемонстрировано привычное абсолютное превосходство одного гонщика, . Его напарник Чеко Перес, напротив, было далеко – это доказывает, что хорошей машины недостаточно, пилот тоже должен справляться.

В воскресенье мы увидели трех самых важных чемпионов «Формулы-1» на подиуме. В призы попали три лучшие команды и гонщика «цирка» – нидерландец вместе с и . Они и правда лучшие, невероятные таланты. Ниже располагаются все остальные.

Фернандо Алонсо выступил очень здорово, пилоту «Астон Мартин» удалось финишировать в десяти секундах позади Ферстаппена. Это показывает, что английская зеленая машина подтягивается к «Ред Булл» и едет даже быстрее « » – благодаря обновлениям на трассе в Монреале удалось сбросить важные десятые.

«Мерседес» хорош, но попал в аварию. «Феррари» в этот раз осталась позади – тем не менее, гоночный темп был очень близок к тому, что демонстрировали «Астон Мартин» и «Мерседес». Пожалуй, в первый раз в этом сезоне мы видим, как красная команда из Маранелло по скорости близка к английской и немецкой. «Феррари» ошиблась в квалификации, но надежда есть.

На следующем Гран-при ждем, что «Феррари» продолжит свой путь и надеемся, что «Астон Мартин» приблизится «Ред Булл», хотя мне кажется, что чемпионство уже обеспечил себе безудержный Макс Ферстаппен, который завоевал 41-ю победу и сравнялся с легендарным Айртоном Сенной. Поздравления прекрасному Максу, и увидимся на следующей гонке», – высказался менеджер Алонсо и бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено».

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