Квят – 9-й в рейтинге гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Феттель – 1-й, Ферстаппен – 2-й
Издание Autosport составило рейтинг лучших пилотов в истории системы «Ред Булл».
Российский пилот Даниил Квят, выступавший за команду из Милтон-Кейнса в 2015-2016 годах и завоевавший два подиума, занял девятую строчку. Также Квят гонялся за второй коллектив «Ред Булл» – «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), в составе которой один раз заехал в призы.
Первым в списке стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, вторым – двукратный обладатель титула Макс Ферстаппен (журналисты отметили, что нидерландец «на пути к вершине рейтинга»), третьим – Даниэль Риккардо, побеждавший обоих пилотов в качестве напарника.
Нынешний партнер Макса Серхио Перес расположился на шестом месте – выше Карлоса Сайнса и Пьера Гасли.
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