Квят – 9-й в рейтинге гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Феттель – 1-й, Ферстаппен – 2-й

Теги Ред Булл Дэвид Култхард Марк Уэббер Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Пьер Гасли Макс Ферстаппен Александр Албон Авто

Издание Autosport составило рейтинг лучших пилотов в истории системы «Ред Булл».

Российский пилот Даниил Квят, выступавший за команду из Милтон-Кейнса в 2015-2016 годах и завоевавший два подиума, занял девятую строчку. Также Квят гонялся за второй коллектив «Ред Булл» – «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо»), в составе которой один раз заехал в призы.

Первым в списке стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, вторым – двукратный обладатель титула Макс Ферстаппен (журналисты отметили, что нидерландец «на пути к вершине рейтинга»), третьим – Даниэль Риккардо, побеждавший обоих пилотов в качестве напарника.

Нынешний партнер Макса Серхио Перес расположился на шестом месте – выше Карлоса Сайнса и Пьера Гасли.

Лучшие гонщики в истории «Ред Булл» (Autosport)
 
1. Себастьян Феттель
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Марк Уэббер
5. Дэвид Култхард
6. Серхио Перес
7. Карлос Сайнс
8. Пьер Гасли
9. Даниил Квят
10. Алекс Албон
 

Квят – меломан: влет угадывает и классику, и новинки Майли Сайрус. Выиграл викторину у трех юных сокомандниц!

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Ответ Орбит Орбит
непрофессионализм на лицо. Феттеля выше Ферстапена ставить? эти журналисты должны лишиться лицензии и пропуска в паддок.
Тут идет сравнение же по их выступлениям в системе быков. Себ на ТорроРоссо даже в Монце победил, где Макс даже на подиум ни разу не попал. Потом 4 титула > чем 2(3). Через пару лет займет первое место, вопрос времени.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Incendier Deafening
Ну тут хоть Квят в очки заехал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ферстаппена можно уже на 1 место ставить, хотя бы за то что один сезон он выиграл на равных болидах с Мерседесом. Феттель все 4 титула насамовозил, ещё и 2 раза чуть не слил титул на космовозке.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
Ответ Rodbert
Ферстаппен должен быть на 1.
Нет. У кого больше чемпионств тот и справедливо первый.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Crosby
👆
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Ответ Великий Алонсо
Ферстаппена можно уже на 1 место ставить, хотя бы за то что один сезон он выиграл на равных болидах с Мерседесом. Феттель все 4 титула насамовозил, ещё и 2 раза чуть не слил титул на космовозке.
До сих пор Петров в страшных снах снится?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий