Квят – 9-й в рейтинге гонщиков «Ред Булл» от Autosport, Феттель – 1-й, Ферстаппен – 2-й

Издание Autosport составило рейтинг лучших пилотов в истории системы «Ред Булл».

Российский пилот Даниил Квят, выступавший за команду из Милтон-Кейнса в 2015-2016 годах и завоевавший два подиума, занял девятую строчку. Также Квят гонялся за второй коллектив «Ред Булл» – « » (ранее «Торо Россо»), в составе которой один раз заехал в призы.

Первым в списке стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» , вторым – двукратный обладатель титула (журналисты отметили, что нидерландец «на пути к вершине рейтинга»), третьим – Даниэль Риккардо, побеждавший обоих пилотов в качестве напарника.

Нынешний партнер Макса Серхио Перес расположился на шестом месте – выше и .

Лучшие гонщики в истории «Ред Булл» (Autosport)

1. Себастьян Феттель

2. Макс Ферстаппен

3. Даниэль Риккардо

4. Марк Уэббер

5. Дэвид Култхард

6. Серхио Перес

7. Карлос Сайнс

8. Пьер Гасли

9. Даниил Квят

10. Алекс Албон

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