Мартин Брандл: «Только Алонсо и Хэмилтон могли бы справиться с Ферстаппеном в «Ред Булл», подозреваю»

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Мартин Брандл выделил гонщиков, которые выступили бы лучше Серхио Переса в «Ред Булл».

При этом комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» уверен, что чемпионы мира не стали бы приглашать гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в пару к Максу Ферстаппену.

После Гран-при Канады, где Макс одержал очередную победу, его отрыв от Серхио в чемпионате вырос до 69 баллов.

«Все три машины [Переса и «Феррари» Леклера и Сайнса] очень достойно отыгрались, хотя должны были сражаться в группе лидеров. «Феррари» очень здорово выглядела на длинных отрезках в пятницу, а у Переса та же техника, что и у Ферстаппена.

Перес впечатлил в начале сезона, выиграв две гонки из первых четырех – важно, что Ферстаппен оба раза финишировал вторым. Но с тех пор, как Макс с девятого места уверенно обыграл обладателя поула Серхио в Майами, все пошло не так.

Пересу нужен весь его опыт, а также поддержка команды и семьи, чтобы перевернуть ситуацию и начать демонстрировать свои скорость и потенциал. Подозреваю, только Алонсо и Хэмилтон могли бы справиться с Ферстаппеном в данный момент, и сомневаюсь, что «Ред Булл» захотел бы столкнуться с такой волатильностью.

В идеальном для команды сценарии Серхио должен финишировать вторым после Макса в каждой гонке с небольшим отставанием и выигрывать, когда Максу не удается.

Пьер Гасли и Алекс Албон уже испытали на себе, в чем проблема: скорость нидерландца хоронит качественных молодых пилотов. В то же время «Ред Булл» не сможет себе позволить западения формы Переса, когда «Мерседес», «Феррари» и «Астон Мартин» неизбежно постучатся в двери. Поэтому команда будет поддерживать его до конца», – считает Брандл.

Серхио Перес: «Не понимаю, почему не мог обогнать «Феррари», я очень обеспокоен»

69 очков между Ферстаппеном и Пересом – максимальный отрыв лидера «Ф-1» после 8 Гран-при с 2011 года

2 комментария

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grag68
Как только возникнет необходимость в пересе, он сразу поедет. Сейчас необходимости в нем нет
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Ева без Адама
Ответ grag68
Как только возникнет необходимость в пересе, он сразу поедет. Сейчас необходимости в нем нет
Руководство команды всегда рады видеть Переса на подиуме, не нужно накручивать)
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