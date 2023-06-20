Гельмут Марко: «Ферстаппен захотел бы побить рекорд «Нордшляйфе», и не на секунду. Слишком опасно»

Гельмут Марко объяснил, почему запретил Максу Ферстаппену гоняться на «Нордшляйфе».

В сентябре на трассе «Нюрбургринг» состоится фестиваль скорости, в котором примут участие четырехкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» и третий пилот команды . Гонщики на болидах «Ред Булл» 2011 и 2012 года будут использовать классическую конфигурацию – «Нордшляйфе», где проводились Гран-при «Формулы-1» вплоть до 1976 года.

«Все мы знаем . Сначала он бы проверил время рекорда. Он захотел бы побить его, и, конечно, не просто на секунду.

Такие болиды не предназначены для погони за рекордами. Слишком опасно», – заявил советник «Ред Булл».

«Он знает, что я бы попробовал атаковать на пределе». Марко запретил Ферстаппену участвовать в гоночном фестивале «Ред Булл» на «Нюрбургринге»