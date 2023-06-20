Гельмут Марко: «Ферстаппен захотел бы побить рекорд «Нордшляйфе», и не на секунду. Слишком опасно»
Гельмут Марко объяснил, почему запретил Максу Ферстаппену гоняться на «Нордшляйфе».
В сентябре на трассе «Нюрбургринг» состоится фестиваль скорости, в котором примут участие четырехкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель и третий пилот команды Даниэль Риккардо. Гонщики на болидах «Ред Булл» 2011 и 2012 года будут использовать классическую конфигурацию – «Нордшляйфе», где проводились Гран-при «Формулы-1» вплоть до 1976 года.
«Все мы знаем Макса. Сначала он бы проверил время рекорда. Он захотел бы побить его, и, конечно, не просто на секунду.
Такие болиды не предназначены для погони за рекордами. Слишком опасно», – заявил советник «Ред Булл».
«Он знает, что я бы попробовал атаковать на пределе». Марко запретил Ферстаппену участвовать в гоночном фестивале «Ред Булл» на «Нюрбургринге»
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