WRC. Ожье выиграл Ралли Сафари в Кении, Рованпера – 2-й, Эванс – 3-й
Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье выиграл Ралли Сафари, который проводится в Кении. Ожье, который в этом сезоне участвует не во всех этапах, на финише сумел опередить лидера сезона Калле Рованперу на 6,7 секунды.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Сафари
23-23 июня 2023 года
Топ-10
1. Себастьян Ожье («Тойота») – 3:30.42,5
2. Калле Рованпера («Тойота») +6,7
3. Элфин Эванс («Тойота») +2.58,5
4. Такамото Кацута («Тойота») +3.23,8
5. Дани Сордо («Хендэ») +5.05,4
6. Отт Тянак («Форд») +9.14,4
7. Пьер-Луи Лаубе («Форд») +16.15,7
8. Тьерри Невилль («Хендэ») +24.47,0
9. Каетан Каетанович («Шкода») +23.33,4
10. Оливер Сольберг («Шкода») +27.04,0
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