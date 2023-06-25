WRC. Ожье выиграл Ралли Сафари в Кении, Рованпера – 2-й, Эванс – 3-й

Теги результаты чемпионат мира по ралли Форд Дани Сордо Себастьян Ожье Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Элфин Эванс Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье выиграл Ралли Сафари, который проводится в Кении. Ожье, который в этом сезоне участвует не во всех этапах, на финише сумел опередить лидера сезона Калле Рованперу на 6,7 секунды.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Сафари
23-23 июня 2023 года
Топ-10
 
1. Себастьян Ожье («Тойота») – 3:30.42,5
2. Калле Рованпера («Тойота») +6,7
3. Элфин Эванс («Тойота») +2.58,5
4. Такамото Кацута («Тойота») +3.23,8
5. Дани Сордо («Хендэ») +5.05,4
6. Отт Тянак («Форд») +9.14,4
7. Пьер-Луи Лаубе («Форд») +16.15,7
8. Тьерри Невилль («Хендэ») +24.47,0
9. Каетан Каетанович («Шкода») +23.33,4
10. Оливер Сольберг («Шкода») +27.04,0
 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий