WRC. Ожье выиграл Ралли Сафари в Кении, Рованпера – 2-й, Эванс – 3-й

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье выиграл Ралли Сафари, который проводится в Кении. Ожье, который в этом сезоне участвует не во всех этапах, на финише сумел опередить лидера сезона Калле Рованперу на 6,7 секунды.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Сафари

23-23 июня 2023 года

Топ-10

1. Себастьян Ожье («Тойота») – 3:30.42,5

2. Калле Рованпера («Тойота») +6,7

3. Элфин Эванс («Тойота») +2.58,5

4. Такамото Кацута («Тойота») +3.23,8

5. Дани Сордо («Хендэ») +5.05,4

6. Отт Тянак («Форд») +9.14,4

7. Пьер-Луи Лаубе («Форд») +16.15,7

8. Тьерри Невилль («Хендэ») +24.47,0

9. Каетан Каетанович («Шкода») +23.33,4

10. Оливер Сольберг («Шкода») +27.04,0