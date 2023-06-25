Хэмилтон и «Мерседес» не могут договориться о новом контракте – Льюис хочет зарабатывать £20 млн в год за роль амбассадора (Daily Mail)

и «Мерседес» по-прежнему не могут достичь договоренности по условиям нового контракта.

Ранее Daily Mail уже сообщал, что Хэмилтон хотел бы подписать с «Мерседесом» пятилетний контракт на £250 млн. Однако в «Мерседесе» не готовы пойти на такой шаг.

По условиям текущего соглашения Хэмилтон зарабатывает по £27.5 млн в год. Плюс ему полагается бонус в £15 млн в случае завоевания чемпионского титула.

В «Мерседесе» предлагают Хэмилтону однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон. Как сообщается, Хэмилтон готов рассмотреть такое предложение при условии, что в рамках соглашения станет официальным амбассадором «Мерседеса» на 10 лет и будет зарабатывать по £20 млн в год. На такие требования, по информации источников издания, в «Мерседесе» также не готовы пойти.

Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)