Формула Е. Портленд. Кэссиди выиграл гонку, Деннис – 2-й, да Кошта – 3-й

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Пилот «Энвижн» Ник Кэссиди выиграл гонку «Формулы Е» в Портленде. Для австралийца эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. Вторым заезд закончил Джейк Деннис («Андретти»), а третьим стал Антониу Феликс да Кошта («Порше»).

Благодаря победе в Портленде Кэссиди вышел на второе место в общем зачете у уступает лидирующему Джейку Деннису всего 1 очко.

Формула Е
Этап 12
Портленд, США
24 июня 2023 года
Гонка
Топ-10
 
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 50.40.629
2. Джейк Деннис («Андретти») +0,294
3. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,140
4. Митч Эванс («Ягуар») +1,758
5. Себастьян Буэми («Энвижн») +2,220
6. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +2,307
7. Лукас ди Грасси («Махиндра») +2,982
8. Паскаль Верляйн («Порше») +3,684
9. Норман Нато («Ниссан») +3,961
10. Робин Фряйнс («Абт Купра») +4,300
 
Положение в общем зачете, топ-5
 
1. Джейк Деннис – 154 очка
2. Ник Кэссиди – 153
3. Паскаль Верляйн – 138
4. Митч Эванс – 122
5. Жан-Эрик Вернь – 97
 

1 комментарий

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Юлия Закаблукова
Тренер вегаса уже и в гонках, респект
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