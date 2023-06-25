Формула Е. Портленд. Кэссиди выиграл гонку, Деннис – 2-й, да Кошта – 3-й
Пилот «Энвижн» Ник Кэссиди выиграл гонку «Формулы Е» в Портленде. Для австралийца эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. Вторым заезд закончил Джейк Деннис («Андретти»), а третьим стал Антониу Феликс да Кошта («Порше»).
Благодаря победе в Портленде Кэссиди вышел на второе место в общем зачете у уступает лидирующему Джейку Деннису всего 1 очко.
Формула Е
Этап 12
Портленд, США
24 июня 2023 года
Гонка
Топ-10
1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 50.40.629
2. Джейк Деннис («Андретти») +0,294
3. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,140
4. Митч Эванс («Ягуар») +1,758
5. Себастьян Буэми («Энвижн») +2,220
6. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +2,307
7. Лукас ди Грасси («Махиндра») +2,982
8. Паскаль Верляйн («Порше») +3,684
9. Норман Нато («Ниссан») +3,961
10. Робин Фряйнс («Абт Купра») +4,300
Положение в общем зачете, топ-5
1. Джейк Деннис – 154 очка
2. Ник Кэссиди – 153
3. Паскаль Верляйн – 138
4. Митч Эванс – 122
5. Жан-Эрик Вернь – 97
1 комментарий