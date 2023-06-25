Формула Е. Портленд. Кэссиди выиграл гонку, Деннис – 2-й, да Кошта – 3-й

Пилот «Энвижн» Ник Кэссиди выиграл гонку «Формулы Е» в Портленде. Для австралийца эта победа стала третьей в нынешнем сезоне. Вторым заезд закончил Джейк Деннис («Андретти»), а третьим стал да Кошта («Порше»).

Благодаря победе в Портленде Кэссиди вышел на второе место в общем зачете у уступает лидирующему Джейку Деннису всего 1 очко.

Формула Е

Этап 12

Портленд, США

24 июня 2023 года

Гонка

Топ-10

1. Ник Кэссиди («Энвижн») – 50.40.629

2. Джейк Деннис (« ») +0,294

3. Антониу Феликс да Кошта («Порше») +1,140

4. Митч Эванс (« ») +1,758

5. («Энвижн») +2,220

6. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +2,307

7. Лукас ди («Махиндра») +2,982

8. Паскаль Верляйн («Порше») +3,684

9. Норман Нато («Ниссан») +3,961

10. Робин Фряйнс («Абт Купра») +4,300

Положение в общем зачете, топ-5

1. Джейк Деннис – 154 очка

2. Ник Кэссиди – 153

3. Паскаль Верляйн – 138

4. Митч Эванс – 122

5. Жан-Эрик Вернь – 97